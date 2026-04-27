Каран: Српска ће наставити да подржава развој спорта и улаже у здраву будућност

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да ће Српска наставити да подржава развој спорта, спортске инфраструктуре, клубова, савеза и најбољих талената јер тако улаже у здраву будућност.
"Наша је обавеза да стварамо услове у којима ће спортисти и спортски радници имати прилику да тренирају, напредују и остварују своје снове. Подржавајући спорт улажемо у здраву будућност Републике Српске", истакао је Каран у обраћању на манифестацији "Дан фудбала" у Бањалуци.
Каран је рекао да спорт, посебно фудбал учи дисциплини, одговорности и тимском раду.
"Клубови и играчи показали су да истрајним радом и љубављу према спорту могу остварити и највећи резултати", закључио је Каран и честитао свим добитницима признања на овој манифестацији.
Предсједник Фудбалског савеза Републике Српске Вицо Зељковић у ибраћању је истакао да фудбал није само игра, већ универзални језик пријатељства, поштовања и заједништва.
"Фудбал спаја људе, руши баријере и гради мостове међу народима, клубовима и генерацијама", навео је Зељковић, који каже да је поносан јер се из Бањалуке шаљу поруке мира, толеранције и спортског духа.
Зељковић је подсјетио да је Фудбалски савез Републике Српске, који је основан 1992. године у изузетно тешким временима, данас снажна и стабилна организација која окупља око 350 клубова и више од 25.000 регистрованих фудбалера.
Фудбалер бањалучког "Борца" Стефан Савић проглашен је за најбољег фудбалера Републике Српске у прошлој години, док је тренеру Младену Жижовићу, који је трагично изгубио живот, постхумно уручена награда "Др Милан Јелић".
За најперспективнијег фудбалера проглашен је Матеј Декет, млади фудбалер бањалучког "Борца", а у конкуренцији за награду "Срђан Качар" су били још Огњен Шешлак и Божидар Димитрић.
Награду "Илија Миљуш" за најбољег тренера Републике Српске добио је стратег приједорског "Рудара" Перица Огњеновић.
Најбољи фудбалски судија Републике Српске је Драган Петровић из Бањалуке, коме је припала награда "Ратко Крагуљ", а награда "Илија Пантелић" за најбољег спортског радника припала је Мирославу Бојићу из Лакташа.
Најбоља фудбалерка Српске је чланица московског "ЦСКА" Милена Николић, док је најбољи футсалер Владимир Џомбић.
Фудбалски Савез Републике Српске додијелио је одликовања Фудбалском клубу "Борац" из Бањалуке, Фудбалском клубу "Полет" из Брода и Фудбалском клубу "Пролетер" из Теслића поводом 100 година постојања.
Начелник општине Фоча Милан Вукадиновић добио је златну плакету за несебичну помоћ и подршку у изградњи фудбалске инфраструктуре.
Специјална признања додијељена су Фудбалском савезу Србије за помоћ и дугогодишњу сарадњу, Жељку Бабићу из Српца за дугогодишњи рад и и допринос афирмацији фудбала, те Константину Катани за несебичност и пожртвовање у популаризацији фудбала.
Повељу "Амбасадор фудбала - Др Михаило Андрејевић Андрејка" добио је актуелни тренер "Војводине" Мирослав Тањга.
Награду "Др Милан Јелић" за животно дјело добио је Стојан Малбашић, бивши играч, капитен, тренер, директор и предсједник Фудбалског клуба "Борац".
Златну повељу "Миљан Миљанић" добио је Александар Ђурић, рођени Добојлија који је већ двије деценије у фудбалу Сингапура, за чију је репрезентацију играо од 2007. до 2012. године.
Поред предсједника Републике Карана, манифестацији су присуствовали министар породице, омладине и спорта Ирена Игњатовић, предсједник Фудбалског савеза Српске и БиХ Вицо Зељковић, генерални секретар Фудбалског савеза Србије Бранко Радујко, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић.
Присуствовали су и потпредсједници Фудбалског савеза БиХ Иван Беус и Ирфан Дурић, тренер Фудбалског клуба "Војводина" из Новог Сада Мирослав Тањга, начелници и градоначелници општина и градова Српске, те организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Манифестацију "Дан фудбала", организовали су Фудбалски савез Републике Српске и "Спортски журнал".
