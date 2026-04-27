Logo
Large banner

Мастиловић са Воскресенским: Одупиремо се покушајима фалсификовања историје

Аутор:

АТВ
27.04.2026 13:33

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић разговарао је са губернатором Ивановске области Руске Федерације Станиславом Сергејевичем Воскресенским о унапређењу сарадње.

Током разговора посебна пажња усмјерена је на могућност успостављања још боље сарадње између универзитета и научноистраживачких институција, укључујући размјену студената, наставног особља и истраживача. Разматране су и могућности за организовање научних конференција и специјализованих програма усавршавања, који би допринијели јачању академских веза и размјени знања.

Министар Мастиловић изјавио је да Ивановска област представља један од кључних партнера Републике Српске у области образовања и научнотехнолошког развоја.

„Образовна сарадња између Ивановске области и Републике Српске данас доживљава експанзију, између осталог и због значајне подршке губернатора Ивановске области за заједничке образовне, културне и научне пројекте, које наше земље реализују годинама, а све у циљу повезивању наших региона и јачању темеља руско-балканског пријатељства“, истакао је Мастиловић.

Он је додао да ова посјета није само признање дипломатског поштовања нашим руским пријатељима, већ и јасан сигнал о избору пута Републике Српске.

„Своју будућност видимо у сарадњи са Руском Федерацијом, а то континуирано пратимо већ дуги низ година. Овај састанак представља важан корак ка продубљивању сарадње и отварању нових могућности за наше студенте, истраживаче и академску заједницу у цјелини. Заједно ћемо наставити да радимо не само на међууниверзитетској сарадњи, већ и на културним и образовним пројектима за очување историјског памћења. Трудићемо се да се заједнички одупремо покушајима фалсификовања историје, укључујући и млађе генерације“, додао је министар.

Губернатор Воскресенски изразио је задовољство због посјете делегације из Републике Српске, истичући да ће Ивановска област, која има богату академску традицију и развијен научноистраживачки сектор, увијек бити поуздан партнер у реализацији заједничких пројеката.

„Отворени смо за све облике сарадње који доприносе размјени знања и искустава. Вјерујемо да кроз конкретне пројекте можемо постићи још видљивије и значајније резултате и допринијети даљем развоју образовања и науке како у Републици Српској тако и у Ивановској области“, поручио је Воскресенски.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драга Мастиловић

Станислав С. Воскресенски

високо образовање

Република Српска

Русија

Коментари (0)
Large banner

