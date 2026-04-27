Додик: Наставити развој Козарске Дубице као успјешне општине

Аутор:

АТВ
27.04.2026 12:24

Предсједник СНСД-а
Фото: АТV

Предсједник Милорад Додик честитао је Дана општине Козарска Дубица, уз увјерење да ће преданим радом, одговорношћу и визијом бити настављен развој ове локлане заједнице као просперитетне и успјешне.

"Нека овај значајан датум буде прилика да се подсјетимо храбрости и одлучности предака у борби против нацизма и фашизма, али и подстрек за нове успјехе, заједништво и јачање локалне заједнице", поручио је Додик.

Додик је начелнику општине Козарска Дубица Игору Савковићу и предсједнику Скупштине општине Милошу Бањцу пожелио много успјеха у даљем раду, а свим грађанима добро здравље, срећу и напредак.

"Поводом Дана општине Козарска Дубица, упућујем искрене честитке вама, одборницима и свим становницима Козарске Дубице", поручио је Додик.

Козарска Дубица слави 27. април као Дан општине у знак сјећања на ослобођење од фашизма у Другом свјетском рату, пише Срна.

