Стевандић у Стразбуру на отварању изложбе о Јасеновцу

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић присуствоваће данас отварању изложбе "Концентрациони логор Јасеновац: Сјећање и насљеђе" у Европском парламенту у Стразбуру.
На изложби ће бити представљени аутентични документи из историјских архива, фотографије и свједочења преживјелих из усташког концентрационог логора Јасеновац.
Стевандић је изјавио раније да су изложбу припремили архиви Републике Српске и Војводине.
Изложбу организује посланик Европског парламента из француске странке Национално окупљање Александар Николић, у сарадњи са Федерацијом младих Срба Европе.
Ово је први пут да се оваква изложба организује у Европском парламенту, а иницијатори објашњавају да је циљ подсјећање европосланика на важност историјског сјећања на страдања током Другог свјетског рата.
У делегацији Народне скупштине Републике Српске биће посланици Младен Илић, Милан Трнинић и Маја Драгојевић-Стојић.
Свечано отварање изложбе биће уприличено у 19.30 часова.
