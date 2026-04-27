Стевандић у Стразбуру на отварању изложбе о Јасеновцу

АТВ
27.04.2026 07:33

Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић присуствоваће данас отварању изложбе "Концентрациони логор Јасеновац: Сјећање и насљеђе" у Европском парламенту у Стразбуру.

На изложби ће бити представљени аутентични документи из историјских архива, фотографије и свједочења преживјелих из усташког концентрационог логора Јасеновац.

Стевандић је изјавио раније да су изложбу припремили архиви Републике Српске и Војводине.

Изложбу организује посланик Европског парламента из француске странке Национално окупљање Александар Николић, у сарадњи са Федерацијом младих Срба Европе.

Ово је први пут да се оваква изложба организује у Европском парламенту, а иницијатори објашњавају да је циљ подсјећање европосланика на важност историјског сјећања на страдања током Другог свјетског рата.

У делегацији Народне скупштине Републике Српске биће посланици Младен Илић, Милан Трнинић и Маја Драгојевић-Стојић.

Свечано отварање изложбе биће уприличено у 19.30 часова.

