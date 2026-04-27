Трамп: Нисам био забринут, нападач је болесна особа

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да није био забринут током напада у суботу увече на вечери са дописницима Бијеле куће и оцијенио да је нападач болесна особа.
Администрација предсједника САД покушава да разјасни када је породица Кола Алена, осумњиченог за напад током вечере сазнала за његове списе и када је о томе обавијестила полицију.
Трамп је у интервјуу за Си-Би-Ес њуз рекао да је прочитао "манифест" који је нападач Кол Ален послао члановима породице непосредно прије напада и у коме је изнио низ ставова против Трампа и најавио да ће пуцати редом од највише до најниже рангираног члана администрације, рекао да су то "глупости болесне особе".
"Прочитао сам манифест. Знате, он је болесна особа", рекао је Трамп.
На питање да ли је био уплашен када је чуо пуцње он је рекао да није био забринут.
"Разумијем живот. Живимо у лудом свијету", рекао је Трамп и додао да је одмах знао да нешто није у реду. Додао је и да не жели да открије да ли је прва дама Меланија Трамп била уплашена.
"Људи не воле да се каже да су били уплашени. Али свакако, мислим, ко не би био у таквој ситуацији? Мислим да је она одмах схватила да је то више метак него послужавник. Погледао сам њено лице на снимку мало прије него што сам дошао. Видио сам сцену. Приказали су ми је и, знате, прилично добар крупни план. И изгледала је веома узнемирена због онога што се управо догодило, знате? Зашто не би", рекао је Трамп.
У међувремену, Администрација предсједника Сједињених Америчких Држава покушава да разјасни када је породица Кола Алена, осумњиченог за напад током вечере Удружења дописника Бијеле куће сазнала за његове списе и када је о томе обавијестила полицију у америчкој савезној држави Конектикат, јавља Си-Ен-Ен позивајући се на више извора упућених у случај.
Бијела кућа је раније саопштила да је брат осумњиченог обавијестио полицију у Њу Лондону о наводном "манифесту" који је Ален послао члановима породице неколико минута прије инцидента у суботу увече, наводећи да је и контакт са полицијом услиједио непосредно прије догађаја.
Међутим, званичници Бијеле куће и администрације сада наводе да временски оквир није у потпуности утврђен. Иако је осумњичени, како се наводи, послао текст који неки у администрацији називају "манифестом" око десет минута прије напада, један извор тврди да породица није прочитала нити пријавила те списе локалној полицији тек након инцидента.
Други извор наводи да амерички Федерални истражни биро (ФБ) и даље активно истражује случај и да не жели да прецизира када је породица сазнала за садржај поруке, као ни када је о томе обавјештена полиција.
Извори Њујорк поста навели су да је Ален у "манифесту" планирао убиства званичника администрације и да је истакао да "није спреман да учествује у његовим (Трамповим) злочинима".
Како наводи њујоршки лист, Ален је члановима породице послао "антитрамповски манифест" око 10 минута прије него што је отворио ватру на вечери дописника Бијеле куће у суботу увече, називајући себе "пријатељским савезним атентатором" и откривајући да је покушавао да убије званичнике администрације.
У документу, који је рођак доставио полицији, нападач је наводно рекао да су његове мете "званичници администрације", изузев директора ФБИ-а Каша Патела, уз напомену да су циљеви рангирани од највиших ка нижим функцијама. Ален у тексту износи оптужбе на рачун Трампа и наводи да више није спреман да "учествује у његовим злочинима".
Такође тврди да је планирао да користи одређену врсту муниције како би смањио број жртава, али признаје да би, уколико је потребно, напао и друге присутне да би дошао до својих мета.
У манифесту је критиковао безбједносне мјере у хотелу "Хилтон", оцењујући их као недовољне и наводећи да је могао да унесе више комада оружја без да буде примјећен.
На годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће, којој је током протекле ноћи присуствовао Трамп у хотелу "Хилтон" у Вашингтону, наоружани мушкарац који је идентификован као Кол Ален (31) испалио је више хитаца, након чега су сви присутни евакуисани, пише РТС.
