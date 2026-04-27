Гори цијело село на Балкану, многе куће потпуно уништене

Велики пожар захватио је село Совеја у округу Вранца у Румунији, гдје је око 300 мештана евакуисано, а 32 куће су потпуно уништене.
Ватрена стихија избила је у јутарњим сатима, највјероватније због запаљеног димњака на кући старије жене, и за само неколико сати прерасла у катастрофу великих размјера.
Снажан земљотрес погодио Јапан
Пожар се брзо ширио усљед јаког вјетра, који је носио варнице с објекта на објекат. Мјештани кажу да су куће, углавном дрвене, плануле готово истовремено.
"Варнице су прескакале из једне куће у другу. Нисмо знали шта прије да спасемо", испричала је једна становница.
На терену је ангажовано више од 200 ватрогасаца из шест округа, са десетинама возила и опреме. Према ријечима портпарола ИСУ Вранка Флорина Оларуа, у гашењу учествује 13 ватрогасних цистерни са водом и пеном, седам оперативних камиона, три минибуса за превоз људства, као и двије екипе хитне помоћи СМУРД-а.
Због стреса и губитка имовине, четири особе су доживјеле нападе панике, али нема информација о тежим повредама.
Евакуисане породице привремено су смјештене у сеоске куће за госте и базу спасилачке службе Салвамонт. Најугроженији мјештани, међу којима су старији и дјеца, збринути су код комшија и родбине.
"Морамо им помоћи, не можемо их оставити на улици. Тражимо хитна рјешења за смјештај", изјавио је градоначелник Совеје Јонуц Филимон.
Црна Гора планира изградњу центра за мигранте
За мјештане овог краја трагедија има додатну тежину, јер подсјећа на велики пожар од прије 70 година, када је страдало 17 људи, а готово цијело село, са око 370 кућа, било уништено. И тада су, као и сада, јавне зграде, укључујући вртић и општинске објекте, претворене у пепео.
Истрага о узроцима пожара је у току, док надлежне службе процењују штету и организују помоћ за погођене породице.
Suntem alături de comunitatea din #Soveja.— Nicușor Halici (@nicusorhalici) April 27, 2026
32 gospodării au fost afectate de incendiul din Rucăreni. CJ Vrancea este la fața locului cu sprijin de urgență.
Punem Baza Salvamont Soveja la dispoziția familiilor care au rămas fără locuințe.
De astăzi intervenim cu 16 oameni și… pic.twitter.com/TBON889pe1
