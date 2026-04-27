Гори цијело село на Балкану, многе куће потпуно уништене

АТВ
27.04.2026 08:17

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Велики пожар захватио је село Совеја у округу Вранца у Румунији, гдје је око 300 мештана евакуисано, а 32 куће су потпуно уништене.

Ватрена стихија избила је у јутарњим сатима, највјероватније због запаљеног димњака на кући старије жене, и за само неколико сати прерасла у катастрофу великих размјера.

Пожар се брзо ширио усљед јаког вјетра, који је носио варнице с објекта на објекат. Мјештани кажу да су куће, углавном дрвене, плануле готово истовремено.

"Варнице су прескакале из једне куће у другу. Нисмо знали шта прије да спасемо", испричала је једна становница.

На терену је ангажовано више од 200 ватрогасаца из шест округа, са десетинама возила и опреме. Према ријечима портпарола ИСУ Вранка Флорина Оларуа, у гашењу учествује 13 ватрогасних цистерни са водом и пеном, седам оперативних камиона, три минибуса за превоз људства, као и двије екипе хитне помоћи СМУРД-а.

Због стреса и губитка имовине, четири особе су доживјеле нападе панике, али нема информација о тежим повредама.

Евакуисане породице привремено су смјештене у сеоске куће за госте и базу спасилачке службе Салвамонт. Најугроженији мјештани, међу којима су старији и дјеца, збринути су код комшија и родбине.

"Морамо им помоћи, не можемо их оставити на улици. Тражимо хитна рјешења за смјештај", изјавио је градоначелник Совеје Јонуц Филимон.

За мјештане овог краја трагедија има додатну тежину, јер подсјећа на велики пожар од прије 70 година, када је страдало 17 људи, а готово цијело село, са око 370 кућа, било уништено. И тада су, као и сада, јавне зграде, укључујући вртић и општинске објекте, претворене у пепео.

Истрага о узроцима пожара је у току, док надлежне службе процењују штету и организују помоћ за погођене породице.

(Телеграф)

