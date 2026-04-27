Logo
Large banner

Експлозија бомбе у аутобусу: Најмање 20 људи погинуло

Аутор:

АТВ
27.04.2026 07:58

Коментари:

0
Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

Најмање 20 људи погинуло је у експлозији бомбе у аутобусу на југозападу Колумбије, док је више десетина особа повријеђено, саопштили су званичници.

Напад се догодио на Панамеричком ауто-путу у области Каука, када је експлозивна направа активирана у возилу које је превозило путнике.

облачно-временска прогноза

Друштво

Данас претежно сунчано и топло: Температура до 28 степени

Међу жртвама је 15 жена и пет мушкараца, док је најмање 36 људи рањено, укључујући и малољетнике.

Власти су овај напад окарактерисале као терористички чин и за њега оптужиле дисидентске фракције бивше герилске групе ФАРЦ.

Експлозија је дио ширег таласа насиља у региону, гдје је у посљедњих неколико дана забиљежено више десетина напада повезаних с борбом за контролу над трговином дрогом.

Беба

Друштво

У Српској рођено шест беба

Регионалне власти прогласиле су дане жалости, док међународне организације позивају на хитну истрагу и кажњавање одговорних, наводи “AsiaOne”.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Колумбија

аутобус

Експлозија

Бомба

погинули

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner