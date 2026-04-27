Експлозија бомбе у аутобусу: Најмање 20 људи погинуло

Аутор: АТВ

Најмање 20 људи погинуло је у експлозији бомбе у аутобусу на југозападу Колумбије, док је више десетина особа повријеђено, саопштили су званичници.
Напад се догодио на Панамеричком ауто-путу у области Каука, када је експлозивна направа активирана у возилу које је превозило путнике.
Међу жртвама је 15 жена и пет мушкараца, док је најмање 36 људи рањено, укључујући и малољетнике.
Власти су овај напад окарактерисале као терористички чин и за њега оптужиле дисидентске фракције бивше герилске групе ФАРЦ.
Експлозија је дио ширег таласа насиља у региону, гдје је у посљедњих неколико дана забиљежено више десетина напада повезаних с борбом за контролу над трговином дрогом.
Регионалне власти прогласиле су дане жалости, док међународне организације позивају на хитну истрагу и кажњавање одговорних, наводи “AsiaOne”.
