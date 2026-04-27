АТВ
27.04.2026 07:48

Данас претежно сунчано и топло: Температура до 28 степени
Пред нама је претежно сунчан и угодан прољећни дан, у којем ће становници Републике Српске и Федерације БиХ уживати у температурама које ће локално достизати правих љетних двадесет осам степени.

Иако ће већи дио дана протећи у знаку ведрог неба, послијеподневни часови доносе умјерен развој облачности на потезу од југозапада ка југоистоку, што само понегдје може условити слабу и краткотрајну кишу. Угодну атмосферу употпуниће слаб до умјерен вјетар источног смјера, док ће се највиша дневна температура ваздуха кретати од осамнаест у вишим предјелима до двадесет осам степени Целзијуса на сунчаном југу Херцеговине.

Јутро је ипак подсјетило да смо још у априлу, па су тако најниже температуре измјерене на Хан Пијеску, гдје су била свега два степена, док су Бањалука, Бијељина и Сарајево дан започели са свјежих пет, односно шест степени. Најтоплије јутро освануло је у Мостару са пријатних петнаест степени Целзијусових.

Тагови :

Временска прогноза

Вријеме

Вријеме данас

Република Српска

прогноза

