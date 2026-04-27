У Српској рођено шест беба

АТВ
27.04.2026 07:44

Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба
Фото: Pexel/Jonathan Borba

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је шест беба, од којих двије дјевојчице и четири дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Добоју - четири, те у Бањалуци и Приједору по једна.

Струја

Бања Лука

Најављена искључења: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

У Добоју је рођена дјевојчица и три дјечака, у Бањалуци дјевојчица, у Приједору дјечак.

У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Зворнику, Фочи, Бијељини, Требињу, Невесињу, Градишци, Источном Сарајеву.

