Славимо Мартина Исповедника: Шта значи ако дува вјетар?

ATV
27.04.2026 07:06

Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници данас славе Светог Мартина Исповједника, папу римског који је живот положио бранећи праву вјеру од јереси.

У источном дијелу царства ширила се јеретичка монотелитска наука, која је тврдила да у Христу постоји само једна воља. Ова јерес се надовезивала на ранију јереси Евтихија, која је погрешно учила да Христос има само једну природу.

Док се у црквеном календару овај светац обиљежава с великим поштовањем због његове непоколебљиве храбрости, у нашем народу опстала су бројна вјеровања која строго прописују шта се на данашњи дан смије, а шта никако не би требало радити. Вјерује се да је Мартин заштитник оних који неправедно пате, а обичаји кажу да данас један посебан чин доноси благослов целој породици!

Ко је био Свети Мартин Исповједник?

Свети Мартин је постао папа у вријеме великих верских превирања. Због тога што је осудио јереси тадашњег цара, био је прогнан, мучен и понижаван. Иако је страдао у изгнанству на Криму, никада се није одрекао својих увјерења, због чега је назван Исповједником.

Народни обичаји и вјеровања

Наш народ је кроз вијекове повезао овај празник са моралним чишћењем и заштитом дома.

Вјерује се да на данашњи дан у кући не смије бити повишеног тона. Ко се данас посвађа са укућанима, вјерује се да ће му цијела година проћи у немиру и "баксузлуку".

Како је свети Мартин страдао неправедно, обичај је да се данас удијели милостиња или помогне некоме ко је у невољи. Вјерује се да ће се доброчинство учињено на овај дан вратити вишеструко.

У неким крајевима Србије, сељаци вјерују да је Свети Мартин заштитник стоке, па се данас посебно пази на домаће животиње и даје им се боља храна како би остале здраве током године.

Старији кажу – ако је данас ведро и сунчано, чека нас родна година, али ако дуне јак вјетар, треба се чувати оскудице.

Вјеровање о "вуковима"

У планинским предјелима и даље живи старо вјеровање да од данашњег дана вукови почињу да се окупљају у чопоре. Зато се раније избјегавало одлажење у шуму, а жене нису радиле са вуном и оштрим предметима (маказама) како не би "призвале" звијери у стадо.

Данас запалите свећу и помолите се за снагу духа. Свети Мартин нас учи да је истина важнија од комфора, па је идеалан тренутак да преиспитате своје одлуке и опростите онима који су вам нанијели неправду.

Молитва

Ово је молитве (тропара) на црквенословенском/српском језику која се чита у црквама:

- Православља наставниче, побожности учитељу и чистоте, васељенски свјетилниче, архијереја богонадахнути украсе, Мартине премудри, учењима твојим све си просветио, ларо духовна, моли Христа Бога, да спасе душе наше.

Ако не знате црквене пјесме, традиција каже да је довољно да се искрено обратите свецу.

- Свети Мартине, исповједниче вјере Христове, који си страшне муке и прогонство издржао ради истине, дај и мени снаге да у својим искушењима останем чврст. Сачувај мој дом од сваке неправде, лажи и клевете, и моли Бога за мир и здравље мојих милих. Амин.

(Информер)

