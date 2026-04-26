Хеклач Виктор послао поруку свештенику који га је напао

Аутор:АТВ
Коментари:0
Млади хеклач из Јагодине, једанаестогодишњи Виктор Митић, који је привукао пажњу јавности својим несвакидашњим талентом за хеклање, одлучан је да настави са својим хобијем упркос препрекама на које наилази. Виктор је прве кораке у овом занату направио уз помоћ баке прије двије године, а данас хеклање види као основу за своју будућу каријеру.
- Питао сам баку да ме научи да хеклам. Кад сам научио, ја сам хеклао дуже вријеме, али сам у међувремену мало заборавио, па сам се прије неколико мјесеци подсјетио. Дошли смо на идеју да кренемо да снимамо за Инстаграм, то јест ја и мој брат смо дошли на ту идеју - објашњава Виктор почетке своје популарности на друштвеним мрежама.
Иако многи хеклање везују за ситније предмете, Виктор има амбициозније планове. Он жели да исхекла огроман ћилим, свјестан да бира тежи пут у односу на традиционално ткање.
- Волим ћилиме. Мислим, ћилими се ткају, али ја сам изабрао тежи начин, да га исхеклам. Пало ми је прво на памет да исхеклам ћилим јер је то за дуже вријеме, јер се теже хеклају. Они се ткају на великим разбојима и онда се прије исткају него да се исхеклају. Највећи ћилим на свијету има око 122 метра квадратна, а ја планирам да мој буде око 30 метара - каже овај талентовани дјечак.
Виктор, који је одличан ђак и љубитељ фолклора, цртања и писања поезије, не крије да има јасну визију своје будућности, ма колико она некоме дјеловала необично. Његова жеља је да постане модни креатор, али и свештеник, јер долази из веома побожне породице.
- Планирам да у дизајну користим хеклање, на примјер да исхеклам кошуљицу или да пришијем мотиве уз то, можда на панталоне или рукаве. Користио бих српске мотиве, као што су они квадратићи или цвијеће. Што се тиче будућности, желим да будем свештеник и модни креатор. Мало је чудна комбинација, али ми смо баш велики вјерници и имам љубав према томе - искрен је Виктор.
Виктор се потом осврнуо на чињеницу да је свештеник Стефан Рајчић његово занимање за хеклање коментарисао на јако ружан начин, па му је овим путем послао и поруку.
- Јако ме је потресло, желио бих да кажем да има право да мисли шта год, али није баш лијепо да мисли тако нешто о мени јер иза мене се нико не крије, већ само моја љубав према умјетности и моја породица - закључио је Виктор за Телеграф.рс.
Подсјетимо, пут малог Виктора ка остварењу снова није без трња. Његов успјех на Инстаграму, гдје је спроводио акцију "један пратилац - једна петљица", био је прекинут јер му је профил суспендован након бројних пријава, одмах затим и нови који је отворио, а тренутно скупља пратиоце на трећем. Његов отац је јавно изразио огорчење, називајући хаковање и пријављивање профила срамотним чином усмјереним против дјетета које само жели да ствара.
Поред техничких проблема, Виктор се суочио и са грубим јавним критикама. Свештеник Стефан Рајчић напао је дјечака тврдећи да хеклање није "мушки посао" и да се тиме "скрнави српска традиција". Ова изјава дубоко је потресла једанаестогодишњака, који је у једном тренутку чак размишљао да одустане од свега.
Ипак, уз огромну подршку јавности која је стала у његову одбрану, Виктор је одлучио да настави даље, поручивши онима који га критикују да није лијепо што тако мисле о њему, јер он стоји сам иза свог рада и труда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму