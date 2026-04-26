Близак Путинов савезник: Ко је убијени министар одбране?

Током серије координисаних напада 25. априла 2026. године, убијен је министар одбране Малија, Садио Камара. Он је био један од блиских савезника Владимира Путина.
Према извјештајима свјетских медија, напад је извео бомбаш самоубица који је активирао експлозивну направу у непосредној близини министрове куће.
Овај атентат представља најтежи ударац војној власти од њеног успостављања, с обзиром на то да је Камара био архитекта безбједносне политике земље.
Камара је важио за једног од најважнијих и најоданијих савезника Русије у Малију и региону.
Он је директно преговарао о доласку руских војних инструктора и плаћеника, који су замијенили француске снаге након повлачења Париза.
Његова смрт оставља огроман вакуум у комуникацији између Бамака и Москве, што би могло значајно да угрози логистичку и војну подршку коју Русија пружа малијским снагама.
Ситуација на терену се убрзано погоршава. Побуњеничке групе, охрабрене овим атентатом, већ су почеле да заузимају читаве градове.
Тренутно се воде жестоке борбе између снага владајуће хунте, потпомогнутих руским јединицама, и милитаната који користе герилску тактику и нападе дроновима.
Извјештаји указују на то да се линије фронта помијерају ка унутрашњости земље, стварајући панику међу цивилним становништвом.
Политички аналитичари упозоравају да је опстанак саме државе под знаком питања. Уколико војна хунта не успије да поврати контролу након губитка кључног човјека, Мали се суочава са сценаријем потпуног колапса.
Народ Туарега, који деценијама тежи независности, користи тренутну нестабилност како би учврстио контролу над сјеверним територијама.
Вакуум моћи користе и екстремистичке групе повезане са Ал-Каидом и Исламском државом, које шире свој утицај из пустињских предјела ка насељеним центрима.
Без Камаре као централне фигуре, положај руских контингената постаје неизвеснији, док се притисак на њихове базе појачава.
Пад Малија би изазвао домино-ефекат у сусједним земљама попут Нигера и Буркине Фасо, које се боре са сличним унутрашњим проблемима.
Убиство Садија Камаре није само губитак једног министра, већ потенцијална преломна тачка која може трајно измијенити мапу западне Африке и истиснути утицај великих сила из овог дијела континента.
