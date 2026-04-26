Хорор: Радник школе силовао ученицу и објавио снимке

Тужилаштво у Гостивару затражило је притвор за становника тог града осумњиченог за силовање дјевојчице, који је оптужен за два кривична дјела.
Према саопштењу, осумњичени 28-годишњак, запослен у основној школи, навео је 14-годишњу дјевојчицу да му пошаље своје експлицитне фотографије и видео-записе, а затим ју је уцјењивао рекавши да ће их објавити ако не изађе са њим, преноси данас портал "Плусинфо.мк".
Тужилаштво га сумњичи по два основа: да је починио кривично дјело силовање дјетета млађег од 15 година, као и за злоупотребу туђег снимка, фотографије, аудио-записа или документа са сексуално експлицитним садржајем.
"Дијете жртва је пристало да се састане, након чега ју је осумњичени одвео у кућу у области Гостивара гдје је починио блуд, кривично дјело кажњиво са најмање осам година затвора. Овог мјесеца је поново покушао да је уцијени да се састане, али је дјевојчица одбила, након чега је објавио експлицитне фотографије и видео-записе које је имао на друштвеној мрежи. Тиме их је учинио доступним другим људима, чиме је извршио други злочин који је уведен у фебруару ове године и који носи казну затвора од три до 10 година", наводи се у саопштењу.
С обзиром на то да су за оба кривична дјела предвиђене високе казне, тужилац је процијенио да постоји висок ризик да ће осумњичени побјећи како би избјегао кривично гоњење.
Постоји и ризик да ће утицати на дијете жртву, али и да ће поновити кривично дјело.
Из тих разлога, јавни тужилац је поднио приједлог судији за претходни поступак да се осумњиченом одреди мјера притвора.
