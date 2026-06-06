Више од 800.000 људи се поклонило: Данас испраћај Часног појаса Пресвете Богородице

Аутор:АТВ
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Из Храма Светог Саве на Врачару данас ће бити испраћен Часни појас Пресвете Богородице у манастир Ватопед на Светој Гори.
Свечани испраћај ће, уз највише црквене и државне почасти, услиједити послије литургије и Акатиста Пресветој Богородици, уз учешће Гарде Војске Србије, оркестра Министарства унутрашњих послова, фолклорних друштава, хорова, богослова и других.
Свету литургију ће у 9.00 часова служити Његова светост патријарх српски Порфирије уз саслужење отачаствених архијереја, архимандрита Јефрема са свештеномонасима манастира Ватопед и домаћим свештенством.
Српска православна црква позвала је вјернике да присуствују испраћају ове светиње која је од Спасовдана до данас у Храму Светог Саве сабрала више од 800.000 људи.
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