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Више од 800.000 људи се поклонило: Данас испраћај Часног појаса Пресвете Богородице

Аутор:

АТВ
06.06.2026 08:19

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Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.
Фото: Tanjug/Ana Pauković/nr

Из Храма Светог Саве на Врачару данас ће бити испраћен Часни појас Пресвете Богородице у манастир Ватопед на Светој Гори.

Свечани испраћај ће, уз највише црквене и државне почасти, услиједити послије литургије и Акатиста Пресветој Богородици, уз учешће Гарде Војске Србије, оркестра Министарства унутрашњих послова, фолклорних друштава, хорова, богослова и других.

Свету литургију ће у 9.00 часова служити Његова светост патријарх српски Порфирије уз саслужење отачаствених архијереја, архимандрита Јефрема са свештеномонасима манастира Ватопед и домаћим свештенством.

Српска православна црква позвала је вјернике да присуствују испраћају ове светиње која је од Спасовдана до данас у Храму Светог Саве сабрала више од 800.000 људи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Појас Пресвете Богородице

СПЦ

Појас Богородице Београд

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