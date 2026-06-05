Зашто сутра треба изнијети смеће из куће 3 пута: Славимо Симеона Столпника

Аутор:АТВ
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Светитељ Преподобни Симеон Столпник Дивногорац веома је поштован у нашем народу и обиљежавамо га 6. јуна, када се по традицији спроводе два обичаја за срећу, здравље и благостање.
Преподобни Симеон Столпник Дивногорац рођен је у Антиохији 522. године, у вријеме цара Јустина Старијег. Отац му је погинуо у земљотресу, па је остао сам са мајком Мартом. У шестој години живота удаљио се у пустињу код духовника Јована, под чијим руководством се посветио строгом посту и молитви.
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Током живота претрпио је многа искушења, али је, према предању, од Господа и његових анђела добио велику утјеху и благодат. Сам Христос му се, како се вјерује, јавио у лику дјечака.
Након тог виђења, у Симеоновом срцу разгорела се још већа љубав према Христу. Годинама је живио на стубу, у молитви и пјевању псалама. Касније се, по божјем надахнућу, повукао на гору Дивну, по којој је и добио име Дивногорац.
Захваљујући својој дубокој вјери и посвећености, према предању, добио је дар исцјељења и могао је да помаже болеснима.
У српској народној традицији, вјерује се да се на дан Симеона Дивногорца спроводе два обичаја који доносе срећу.
Љубав и секс
Ситне навике које уништавају сваку везу или брак
Први обичај је да сваки вјерник три пута изнесе смеће из куће. Сматрало се да се на тај начин из дома избацују болести и негативна енергија.
Други обичај односи се на дјевојке које желе да пронађу љубав и ступе у брак. Вјерује се да би тог јутра требало да направе вијиенчић од цвијећа и пусте га низ ријеку или поток. По предању, до краја године оне ће упознати особу са којом ће започети заједнички живот.
(Она.рс)
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