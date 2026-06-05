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Обиљежен Међународни дан заштите околине са најмлађима

Аутор:

Валерија Илић
05.06.2026 19:34

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Обиљежен Међународни дан заштите околине са најмлађима
Фото: АТВ

Поводом свјетског дана заштите околине, организована је радионица за малишане из бањалучких вртића "Бамби“ и "Звончица“ у Ботаничкој башти Универзитетског града.

Малишани су провели дан садећи, те тако постали савезници у очувању природе.

Климатске промјене све снажније утичу на друштво и привреду, представљају један од најзначајнијих изазова за природу и екосистем.

Љубав према природи се рађа од малих ногу, а примјер за то су Кристијан и Јана који су учествовали у радионици посвећеној очувању животне средине и развијању еколошке свијести.

Фонд за заштиту животне средине и енергетске ефикасности у сарадњи са ресорним министарством и владом спроводи пројекте из области суфинансирања пројеката како локалним заједницама, комуналним предузећима тако и пројектима невладиног сектора.

"Јер управо је најзначајније да се почне тако од малих ногу, да се уче дјеца заштити природе, оно што је евидентно и присутно данас то виде и наша дјеца, да су климатске промјене актуелне, да се нешто дешава да цу промјене значајне и видљиве и треба акцију предузети одмах", каже Жељка Стојичић, виши стручни сарадник за заштиту природе у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

"Јер управо битно је да бисмо у датом тренутку имали генерацију људи која води рачуна о заштити животне средине, битно је да их едукујемо од малих ногу кроз вртић, основно и средњошколског образовање", рекао је Денис Стевановић, директор Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске.

Један од данашњих еколошких ризика за здравље и животну средину јесте загађење ваздуха, са акцентом у урбаним подручјима. Према подацима Свјетске здравствене организације, девет од десет људи на земљи удише загађен ваздух, а годишње седам милиона људи широм свијета прерано умире због загађеног ваздуха.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Заштита околине

Околина

заштита животне средине

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