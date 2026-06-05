Обиљежен Међународни дан заштите околине са најмлађима

Аутор:Валерија Илић
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Поводом свјетског дана заштите околине, организована је радионица за малишане из бањалучких вртића "Бамби“ и "Звончица“ у Ботаничкој башти Универзитетског града.
Малишани су провели дан садећи, те тако постали савезници у очувању природе.
Климатске промјене све снажније утичу на друштво и привреду, представљају један од најзначајнијих изазова за природу и екосистем.
Љубав према природи се рађа од малих ногу, а примјер за то су Кристијан и Јана који су учествовали у радионици посвећеној очувању животне средине и развијању еколошке свијести.
Фонд за заштиту животне средине и енергетске ефикасности у сарадњи са ресорним министарством и владом спроводи пројекте из области суфинансирања пројеката како локалним заједницама, комуналним предузећима тако и пројектима невладиног сектора.
"Јер управо је најзначајније да се почне тако од малих ногу, да се уче дјеца заштити природе, оно што је евидентно и присутно данас то виде и наша дјеца, да су климатске промјене актуелне, да се нешто дешава да цу промјене значајне и видљиве и треба акцију предузети одмах", каже Жељка Стојичић, виши стручни сарадник за заштиту природе у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
"Јер управо битно је да бисмо у датом тренутку имали генерацију људи која води рачуна о заштити животне средине, битно је да их едукујемо од малих ногу кроз вртић, основно и средњошколског образовање", рекао је Денис Стевановић, директор Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске.
Један од данашњих еколошких ризика за здравље и животну средину јесте загађење ваздуха, са акцентом у урбаним подручјима. Према подацима Свјетске здравствене организације, девет од десет људи на земљи удише загађен ваздух, а годишње седам милиона људи широм свијета прерано умире због загађеног ваздуха.
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