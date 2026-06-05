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Завршена реконструкција дионице брзог пута код Бањалуке

Аутор:

АТВ
05.06.2026 15:15

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Колона на брзој цести према Бањалуци
Фото: Viber/Patrole-radari

Радови на обнови магистралног пута МИ-101, Клашнице-Шарговац-Бањалука, познатог као брза цеста, одвијају се предвиђеном динамиком.

Данас, 5. јуна, завршени су послови на рехабилитацији једне дионице овог пута који су започети 13. маја.

Потврдили су то за "Независне" из Путева Републике Српске додајући да ће са послом наставити већ у понедјељак, 8. јуна.

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"Подсјећамо да је реконструкција прве дионице у дужини од шест километара почела 11. октобра 2025. године и да је обухватила потпуну санацију коловоза, банкина и пратеће инфраструктуре, те фрезање хабајућег слоја асфалта и израду новог завршног слоја асфалта. Реконструисани дио саобраћајнице пуштен је у саобраћај 21. новембра 2025. године", навели су они.

Како додају, дужина цијеле дионице која ће бити реконструисана је 13,2 километра у смјеру Клашнице-Бањалука и 13,2 километра из смјера Бањалуке до Клашница, по двије траке у оба смјера.

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"Инвестиција је вриједна 12 милиона КМ и у потпуности се финансира из средстава Јавног предузећа ‘Путеви Републике Српске", истичу они.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

брза цеста

Бањалука

Клашнице

Путеви Републике Српске

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