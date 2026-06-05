Logo
Large banner

Петровски пост 2026: Kада почиње и колико траје

Аутор:

АТВ
05.06.2026 09:05

Коментари:

0
црква молитва литургија вјера пост
Фото: Pexel/ Pham Ngoc Anh

Петровски пост 2026. године почиње у понедјељак, 8. јуна. Овај пост у Српској православној цркви (СПЦ) познат је и као Апостолски пост, јер је посвећен Светим апостолима Петру и Павлу.

Пост почиње првог понедјељка након Духовске недјеље, а завршава се на празник Светих апостола Петра и Павла – 12. јула.

Шта је Петровски (Апостолски) пост?

Петровски пост је један од четири велика поста у православном календару. Његов смисао није само у одрицању од хране, већ прије свега у:

духовном очишћењу

молитви

покајању

уздржавању од лоших мисли, ријечи и дјела

Трајање Петровског поста

Почетак поста је покретан, јер зависи од датума Васкрса, док је крај увијек исти.

Пост може трајати:

најкраће: 8 дана (једна седмица и један дан)

најдуже: око 6 седмица

Правила исхране током Петровског поста

Иако је суштина поста духовна, постоје и правила исхране:

Забрањено је:

месо

бiјели мрс

јаја

Дозвољено је:

риба

вино

уље

Посебна правила:

сриједа и петак се посте на води

дан уочи Петровдана је строг пост

ако тај дан падне у суботу или недјељу, дозвољено је уље

Духовна пракса током поста

У православној традицији наглашава се и молитвени живот. Отац Тадеј је савјетовао да се често понавља кратка молитва:

„Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме.“

Вјерује се да редовно понављање ове молитве, уз пост и вјеру, доприноси унутрашњем миру и смирењу душе.

Значење Петровског поста

Овај пост припрема вјернике за празник Светих апостола и симболизује: jачање вјере, духовну дисциплину, захвалност и смирење и повезаност са апостолским предањем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Петровски пост

Црква

СПЦ

православни вјерници

Св Петар и Павле

апостоли

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Послије подне наоблачење и падавине

Друштво

Послије подне наоблачење и падавине

1 ч

0
beba porodilište

Друштво

У Српској рођено 25 беба

2 ч

0
казне саобраћај аутомобили полиција

Друштво

Саобраћај без застоја и посебних ограничења

2 ч

0
Данас бројне улице и насеља у Бањалуци без електричне енергије

Друштво

Данас бројне улице и насеља у Бањалуци без електричне енергије

2 ч

0

  • Најновије

10

19

"Цијена меса свиња ниска, телади нема на тржишту Српске"

10

14

Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

10

03

Завршена пета Међународна ликовна колонија "Бања Дворови 2026"

10

01

Први пут у историји Ватикана жена на челу институције

09

57

Паника на крипто тржишту: Биткоин тоне, инвеститори продају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner