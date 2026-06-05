Петровски пост 2026: Kада почиње и колико траје

Аутор:АТВ
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Петровски пост 2026. године почиње у понедјељак, 8. јуна. Овај пост у Српској православној цркви (СПЦ) познат је и као Апостолски пост, јер је посвећен Светим апостолима Петру и Павлу.
Пост почиње првог понедјељка након Духовске недјеље, а завршава се на празник Светих апостола Петра и Павла – 12. јула.
Петровски пост је један од четири велика поста у православном календару. Његов смисао није само у одрицању од хране, већ прије свега у:
духовном очишћењу
молитви
покајању
уздржавању од лоших мисли, ријечи и дјела
Почетак поста је покретан, јер зависи од датума Васкрса, док је крај увијек исти.
најкраће: 8 дана (једна седмица и један дан)
најдуже: око 6 седмица
Иако је суштина поста духовна, постоје и правила исхране:
Забрањено је:
месо
бiјели мрс
јаја
Дозвољено је:
риба
вино
уље
сриједа и петак се посте на води
дан уочи Петровдана је строг пост
ако тај дан падне у суботу или недјељу, дозвољено је уље
У православној традицији наглашава се и молитвени живот. Отац Тадеј је савјетовао да се често понавља кратка молитва:
„Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме.“
Вјерује се да редовно понављање ове молитве, уз пост и вјеру, доприноси унутрашњем миру и смирењу душе.
Овај пост припрема вјернике за празник Светих апостола и симболизује: jачање вјере, духовну дисциплину, захвалност и смирење и повезаност са апостолским предањем.
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