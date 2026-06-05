У Српској рођено 25 беба

Аутор:АТВ
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 12 дјевојчица и 13 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 10 беба, у Добоју три, Зворнику, Бијељини, Фочи, Приједору и Градишци по двије, а у Невесињу и Источном Сарајеву по једна беба.
Шест дјевојчица и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју три дјечака, у Фочи и Градишци по двије дјевојчице, у Зворнику и Приједору по два дјечака, а у Бијељини по једна дјевојчица и дјечак.
У Невесињу је рођена једна дјевојчица, а у Источном Сарајеву један дјечак.
У Требињу није било порода.
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