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Дневни хороскоп за 5. јун: Јарац проналази љубавни мир, један знак добија новац који није очекивао

Аутор:

АТВ
05.06.2026 06:42

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карте зодијак астрологија хороскоп
Фото: Pexel/Monstera Production

Шта вам звијезде доносе данас?

Ован

Посао: Дан доноси прилику да завршите нешто што вас већ дуго оптерећује. Љубав: Могуће је ново познанство преко пријатеља или друштвених мрежа. Здравље: Обратите пажњу на исхрану.

Бик

Посао: Финансијска ситуација се постепено поправља, а могућ је и мањи неочекивани прилив новца. Љубав: Партнер ће цијенити вашу искреност више него велике гестове. Здравље: Потребно вам је више кретања.

Близанци

Посао: Ваша сналажљивост данас долази до изражаја и оставља добар утисак на надређене. Љубав: Неко покушава да привуче вашу пажњу, али ви још нисте сигурни шта желите. Здравље: Могућа је пролазна нервоза.

Рак

Посао: Стиже вам информација која може промијенити планове за наредни период. Љубав: Емотивни однос улази у мирнију и стабилнију фазу. Здравље: Потребно вам је више одмора, преноси Мондо

Лав

Посао: Очекује вас важан разговор који би могао да утиче на будуће пословне кораке. Љубав: Привлачите пажњу гд‌је год да се појавите, а комплименти вам пријају. Здравље: Добро се осјећате и пуни сте енергије.

Д‌јевица

Посао: Данас ћете успјешно ријешити неспоразум који је успоравао посао. Љубав: Не инсистирајте да све буде по вашем плану. Здравље: Могућа је напетост због превише обавеза.

Вага

Посао: Сарадња са једном особом доноси боље резултате него што сте очекивали. Љубав: Лијеп гест партнера враћа осмијех на лице. Здравље: Пријао би вам краћи одмор.

Шкорпија

Посао: Дан је повољан за доношење одлука које сте дуго одлагали. Љубав: Неко из ваше близине показује више емоција него раније. Здравље: Поведите рачуна о квалитету сна.

Стријелац

Посао: Ваш оптимизам помаже вам да превазиђете препреку која је д‌јеловала озбиљно. Љубав: Могућ је занимљив сусрет током путовања или изласка. Здравље: Више боравите на свежем ваздуху.

Јарац

Посао: Завршавате важан задатак и добијате признање за труд. Љубав: Искрен разговор рјешава недоумицу која вас мучи већ неко време. Здравље: Потребно је више опуштања.

Водолија

Посао: Неочекивани позив могао би да вам отвори нову пословну могућност. Љубав: Слободне Водолије очекује интересантан сусрет. Здравље: Осетљивост на промјене времена.

Рибе

Посао: Интуиција вас води ка добром рјешењу, чак и када други сумњају у њега. Љубав: Дан је повољан за исказивање емоција и помирења. Здравље: Потребно вам је више квалитетног сна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хороскоп

Дневни хороскоп

Хороскоп за јун

зодијак

астрологија

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