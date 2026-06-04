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Цвијановић: АТВ један од најзначајнијих извора информисања

Аутор:

АТВ
04.06.2026 22:03

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Цвијановић: АТВ један од најзначајнијих извора информисања

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је 29. рођендан Алтернативној телевизији, истичући да је наша медијска кућа израсла у један од најзначајнијих извор информисања.

"Поводом 29. рођендана Алтернативне телевизије, упућујем искрене честитке руководству, новинарима, уредницима и свим запосленима који су својим професионалним, одговорним и преданим радом изградили препознатљив и респектабилан медиј", поручила је Цвијановићева и истакла:

"Током готово три деценије постојања, Алтернативна телевизија израсла је у један од најзначајнијих извора информисања, потврђујући значај правовременог, тачног и објективног информисања јавности".

Цвијановићева је пожељела да и у годинама које долазе АТВ настави да јача повјерење гледалаца, његује високе професионалне стандарде и остварује успјехе који ће потврђивати нашу важну улогу у информисању јавности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

АТВ

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