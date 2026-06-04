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Срђан Кевац: Портал АТВ-а биљежи невјероватан успјех

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:00

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Генерални директор Алтернативне телевизије Срђан Кевац
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Генерални директор Алтернативне телевизије Срђан Кевац истакао је велики дигитални искорак наше куће, нагласивши да портал АТВ-а биљежи изванредне резултате упркос бројним изазовима.

Иако је медијски простор у БиХ претрпио бројне промјене, а начин информисања се убрзано преселио на дигиталне платформе, портал АТВ-а се издвојио као један од најпоузданијих извора информација у региону.

Кевац је подсјетио да је портал прошао кроз изузетно турбулентан период, посебно нагласивши изазове са којима се редакција суочавала у вријеме санкција, када је видљивост на друштвеним мрежама и кључним платформама била значајно отежана.

"Изузетно сам поносан на редакцију информативног програма, редакцију дневног програма, а посебно на портал, који је стварно прошао кроз један турбулентан период. Из периода санкција, у којем смо отежано могли да уопште будемо видљиви на друштвеним мрежама и платформама које генерално промовишу портале, ми изузетно успјешно долазимо до органских бројева и стопостотних корисника", поручио је Кевац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Портал АТВ-а

Срђан Кевац

Алтернативна телевизија

АТВ

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