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Кевац: Не мијењајте канал

Аутор:

АТВ
04.06.2026 19:22

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Генерални директор Алтернативне телевизије Срђан Кевац
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Генерални директор Алтернативне телевизије Срђан Кевац, гостујући у емисији Центар дана, изразио је велики понос на успјехе наше медијске куће.

"Изузетно сам поносан на редакцију информативног програма, редакцију дневног програма, а посебно на портал, који је стварно прошао кроз један турбулентан период. Из периода санкција, у којем смо отежано могли да уопште будемо видљиви на друштвеним мрежама и платформама које генерално промовишу портале, ми изузетно успјешно долазимо до органских бројева и стопостотних корисника", нагласио је директор АТВ-а.

Генерални директор наше медијске куће, осврнуо се на пут који је АТВ прешла, поручивши да су управо изазови обликовали телевизију у оно што је она данас.

„Тешка времена праве јаке људе. То је нешто што је сигурно тачно и ја то све више видим радећи овај посао. Нису ово једина тешка времена у историји АТВ-а, и зато је настало много јаких људи који су дали огроман допринос самој телевизији и направили је овако јаком као што је данас“, истакао је Кевац.

Осврћући се на будућност, директор наше медијске куће је указао на специфичности медијског тржишта у БиХ:

„Свако вријеме носи своје изазове. Тренутно смо у фази раста. Био бих много срећнији да ми одлучујемо о свему, али неке ствари нису до нас. У БиХ је мјерење гледаности потпуно неадекватно припремљено за оно што ми желимо да радимо. Већ три године не можемо адекватно да мјеримо гледаност, што је хендикеп за све телевизије. Ипак, свјесни смо промјена у навикама људи који се све више информишу путем интернета, али сматрам да телевизија увијек мора да нађе своје мјесто. Ми то постижемо адекватним садржајем и рекордно великим бројем живог програма, чиме убрзавамо свој рад како бисмо остали правовремени и први.“

Он је изразио изузетан понос на колектив, енергију и професионализам свих генерација, нагласивши улогу менаџмента:

"Ми у менаџменту смо ту само да вам помогнемо да радите оно у чему сте најбољи – а за мене сте ви најбољи на свијету. Много је лакше када заједнички дијелимо и циљеве и енергију, ту жељу да се најбоље приче на најбољи начин донесу на екран."

Изненађење у програму уживо

Рођенданско славље није прошло без емотивних тренутака. Колектив АТВ-а је директно током емитовања Центра дана приредио изненађење генералном директору, уз торту, шампањац и много позитивне енергије.

"Не може се десити дан да ме нешто не изненади радећи овај посао, па и ово данас. Желим да будемо живи и здрави, да останемо још дуго у овом саставу и да радимо онај посао који највише волимо", поручио је Кевац.

Рођендан АТВ-а

У протеклих 29 година, АТВ је била више од медијске куће била је новинарска школа, други дом и мјесто гдје се стварала историја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Срђан Кевац

АТВ

Портал АТВ-а

Република Српска

Генерални директор АТВ-а

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