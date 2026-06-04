Видовић: 26 милиона КМ за нове пројекте

Аутор:АТВ
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Влада Републике Српске данас је усвојила сет информација о финансирању капиталних пројеката у 11 локалних заједница и три пројекта Републичке управе цивилне заштите Српске, за шта је издвојено 26 милиона КМ.
"Од марта па до данас све на свакој сједници Владе био одобрен одређен број пројеката за локалне заједнице и за инвестиције на нивоу Републике и до сада је одобрен преко 580 милиона КМ за те пројекте из средстава јавних инвестиција", рекла је министар финансија у Влади Републике Српске Зора Видовић на конференцији за новинаре након одржане сједнице Владе у Палама.
У овој години, додала је она, крећемо са једним великим циклусом инвестирања по свим локалним заједницама које с у доставиле захтјеве.
"Ниједна локална заједница која је доставила захтјев није одбијена", рекла је она.
Навела је да ће ово покренути једна значајан инвестициони циклус и по локалним заједницама, али и на нивоу Српске.
"У овом моменту у Српској је у имплементацији 6,6 милијарди КМ, од Путева, Аутопутева и Електропривреде и свих других пројекта који су значајни за Републику Српску. Након двије године санкција, крећемо у велики инвестициони циклус и он ће трајати и наредних година", навела је она.
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