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Епилог несреће у центру Бањалуке - троје повријеђених

Аутор:

Стеван Лулић
04.06.2026 15:49

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Несрећа у центру Бањалуке
Фото: Фејсбук / Бања Лука Вијести / Независне

Три особе повријеђене су у саобраћајној несрећи у центру Бањалуке, код Народног позоришта Републике Српске, потврђено је за АТВ.

У удесу су учествовали аутомобил и мотоцикл, а на терену су биле екипе полиције и Хитне помоћи.

Незгода се догодила на раскрсници код Народног позоришта Републике Српске.

Несрећа у центру Бањалуке

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Из Полицијске управе Бањалука за АТВ је раније потврђено да се незгода догодила и да има више повријеђених особа.

"У незгоди су учествовали путничко возило и мотоцикл. Нема обуставе саобраћаја. Више лица задобило је тјелесне повреде", речено нам је у полицији.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Бањалука

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