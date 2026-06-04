Епилог несреће у центру Бањалуке - троје повријеђених

Аутор:Стеван Лулић
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Три особе повријеђене су у саобраћајној несрећи у центру Бањалуке, код Народног позоришта Републике Српске, потврђено је за АТВ.
У удесу су учествовали аутомобил и мотоцикл, а на терену су биле екипе полиције и Хитне помоћи.
Незгода се догодила на раскрсници код Народног позоришта Републике Српске.
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Тешка несрећа у центру Бањалуке, више повријеђених
Из Полицијске управе Бањалука за АТВ је раније потврђено да се незгода догодила и да има више повријеђених особа.
"У незгоди су учествовали путничко возило и мотоцикл. Нема обуставе саобраћаја. Више лица задобило је тјелесне повреде", речено нам је у полицији.
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