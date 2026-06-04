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МУП Српске претресао и хапсио: Троје завршило у лисицама

Аутор:

Стеван Лулић
04.06.2026 15:33

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Паркирано возила ПУ Бањалука, док са лијеве стране стоји полицајац.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Три особе из Добоја ухапшене су данас у акцији "Кандидат", због сумње да су учествовале у злоупотребама у вези са полагањем возачких испита.

Акцију реализују припадници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Полицијском управом Добој.

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Из МУП-а Српске су навели да, на основу Наредбе Окружног суда у Добоју, врше претресе на више локација која користе ухапшени.

"Све активности у овој вишемјесечној истрази која се односи на спречавање злоупотреба у вези са полагањем возачких испита се реализују под надзором Републичког јавног тужилаштва Републике Српске", истакли су у МУП-у Републике Српске.

Ухапшени се сумњиче да су извршили кривична дјела "Примање мита“, "Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ и "Трговина утицајем“.

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Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

Полиција

Добој

Акција Кандидат

хапшење

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