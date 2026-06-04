МУП Српске претресао и хапсио: Троје завршило у лисицама

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Три особе из Добоја ухапшене су данас у акцији "Кандидат", због сумње да су учествовале у злоупотребама у вези са полагањем возачких испита.
Акцију реализују припадници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Полицијском управом Добој.
Хроника
Тешка несрећа у центру Бањалуке, више повријеђених
Из МУП-а Српске су навели да, на основу Наредбе Окружног суда у Добоју, врше претресе на више локација која користе ухапшени.
"Све активности у овој вишемјесечној истрази која се односи на спречавање злоупотреба у вези са полагањем возачких испита се реализују под надзором Републичког јавног тужилаштва Републике Српске", истакли су у МУП-у Републике Српске.
Ухапшени се сумњиче да су извршили кривична дјела "Примање мита“, "Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ и "Трговина утицајем“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
58 мин0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
3 ч2
Хроника
3 ч0
Најновије
16
19
16
16
16
12
16
11
16
05
Тренутно на програму