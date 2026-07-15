Вирус поново хара: Бијељина и Фоча под ударом афричке куге свиња

Аутор:АТВ редакција
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Страх од новог таласа афричке куге свиња поново је завладао међу узгајивачима у Српској након што су потврђени нови случајеви у Фочи и Бијељини, због чега ће данас у Семберији бити одржан састанак надлежних институција с циљем спречавања даљег ширења заразе и досљедније примјене био безбједносних мјера.
Нови случајеви афричке куге свиња потврђени су у Бијељини и Фочи, што је поново узнемирило произвођаче у Републици Српској.
На једном газдинству у Фочи еутаназирано је 25 мангулица, док је у новим жариштима до сада уништено више од 150 свиња, углавном на мањим имањима. Надлежне институције упозоравају да су највећи ризици за ширење заразе непоштовање био безбједносних мјера, нелегалан промет и увођење животиња непознатог поријекла.
У Бијељини ће бити одржан састанак надлежних институција како би се појачале контроле и спријечило даље ширење афричке куге свиња.
Посљедњи случај афричке куге свиња у Српској потврђен је у Фочи, гдје је на једном пољопривредном газдинству еутаназирано 25 мангулица. Након нових жаришта у Српској произвођачи су поново упозорили на неопходност строгог придржавања био безбједносних мјера, контроле промета животиња и спречавања нелегалне трговине, која представља један од највећих ризика за пренос заразе.
Предсједник Удружења узгајивача свиња РС Мишо Маљчић истакао је за "Глас" да су нови случајеви посљедица непоштовања био безбједносних мјера, али и неодговорног понашања дијела произвођача и препродаваца.
- Вирусу тренутно одговарају и временске прилике, али највећи проблем је што су се многи опустили. Не дезинфикују обућу, људи без заштите улазе из штале у шталу, а препродавци обилазе више фарми у једном дану и тако могу несвјесно пренијети заразу. Зато је неопходно смањити кретање животиња и спријечити црно тржиште, јер се тако вирус најбрже шири - рекао је Маљчић.
Он је нагласио да су произвођачи у зараженим подручјима у тешком положају, јер након проглашења жаришта не могу продавати свиње, док трошкови производње остају исти.
- Људи од тог посла живе. Када буде забрањен промет, остају без прихода, а свиње сваки дан морају да једу. Због тога поједини покушавају да их продају испод цијене или илегално, што додатно погоршава ситуацију - казао је Маљчић.
Предсједник Удружења пољопривредника села Семберије и Мајевице Саво Бакајлић казао је да је афричка куга поново узнемирила произвођаче.
- Многи памте огромне губитке из претходног таласа заразе и страхују да би се све могло поновити. Истовремено, цијена прасади пала је испод пет марака по килограму и многи више не виде рачуницу у производњи - рекао је Бакајлић.
Он је поручио да се морају озбиљније поштовати прописане мјере, јер се вирус лако преноси преко одјеће, обуће, возила и животиња.
- Довољан је један неодговоран поступак да зараза стигне на нову фарму. Зато је неопходно зауставити нелегалан промет и пооштрити контроле - казао је
Бакајлић.
Према његовим ријечима, дио произвођача изгубио је повјерење у систем, због чега поједини не пријављују сумњу на болест.
- Само заједничким радом институција и произвођача можемо спријечити нову штету, јер ако се зараза прошири, остаћемо без значајног дијела свињског фонда - упозорио је Бакајлић.
Директор Ветеринарског института РС "Др Васо Бутозан" Драган Кнежевић оцијенио је да је епизоотиолошка ситуација забрињавајућа, јер су нови случајеви потврђени у Бијељини и Фочи, док је у Србији и Хрватској већ мјесецима присутан велики број жаришта.
- Због такве ситуације данас у Бијељини организујемо састанак са локалним кризним штабом, Министарством пољопривреде и свим надлежним институцијама. Акценат ће бити на поштовању био безбједносних мјера, јер је дошло до опуштања, нелегалног транспорта и увођења свиња непознатог поријекла на поједине фарме - каже Кнежевић.
Он је навео да је у новим жариштима до сада еутаназирано више од 150 свиња, углавном на мањим газдинствима.
- За сада нема већих економских посљедица, али уколико мјере не буду поштоване, постоји опасност да се зараза прошири и на веће фарме - упозорио је Кнежевић.
Помоћник министра за ветеринарство Републике Српске Негослав Лукић рекао је да неће бити нових мјера, јер законски и подзаконски оквир већ постоји и усклађен је са међународним протоколима.
- Циљ је да са локалним кризним штабом, ветеринарским организацијама, инспекцијом и полицијом координишемо активности и спријечимо нелегалан промет животиња, јер је људски фактор и даље највећи ризик за ширење афричке куге свиња - казао је Лукић.
Републичка ветеринарска инспекција појачала је контроле на терену ради спречавања ширења афричке куге свиња, а инспектори обилазе фарме и указују произвођачима на значај поштовања био безбједносних мјера и посједовања прописане документације.
- Апелујемо на произвођаче да не продају и не купују свиње без уредне документације, јер неодговорно поступање може угрозити читаву производњу - поручили су из Инспектората и додали да су за промет животиња без идентификационих маркица и документације предвиђене казне од 500 до 3.000 КМ. Подсјетили су да су 2023. године поднијели шест кривичних пријава против лица која су прометовала свиње из заражених и угрожених подручја без потребне ветеринарске документације.
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