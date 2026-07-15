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Језиве сцене у Њемачкој: Жена убијена на улици, свједоци савладали супруга

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 08:25

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Полиција Њемачке
Фото: pexels/Radwan Menzer

Жена је убијена у центру Келкхајма у Њемачкој, а њен супруг, који је осумњичи за напад, ухапшен је након што су га свједоци савладали и задржали до доласка полиције.

Према наводима полиције у Хесену, мушкарац је синоћ на улици напао супругу ножем и нанио јој смртоносне повреде, а жена је преминула на лицу мјеста, пише “Шпигел”.

Свједоци напада интервенисали су и задржали осумњиченог до доласка хитне помоћи и полиције, која га је потом ухапсила.

Мушкарац је током хапшења повријеђен, навели су полиција и тужилаштво у Франкфурту.

Мотив и околности злочина још нису познати, преноси Танјуг.

Истражиоци су током ноћи обавили увиђај и форензичке радове, а полиција је навела да је било много свједока, јер се напад догодио на прометној локацији у близини пијаце, гдје се налази више продавница и објеката.

На мјесту злочина били су и свештеници који су пружали подршку присутнима, а полиција је истакла да је свједочење таквом догађају представљало велики психолошки терет за очевица.

Келкхајм, град са око 28.000 становника, налази се у округу Мајн-Таунус, у близини Франкфурта на Мајни.

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Тагови :

Њемачка

Убиство

напад ножем

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