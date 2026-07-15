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Иран објавио да је погодио америчке базе у Кувајту, Бахреину и Јордану

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 07:20

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Иран објавио да је погодио америчке базе у Кувајту, Бахреину и Јордану
Фото: X / RT

Иран тврди да је гађао америчку војну инфраструктуру у Персијском заливу као одговор на америчке ваздушне ударе и поновно увођење блокаде иранских лука.

Иранска Револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је рано у сриједу по локалном времену да је погодила логистички центар и центар за подршку америчке војске у Мини Абдулах у Кувајту, при чему је зграда наводно запаљена, пренијела је полузванична иранска новинска агенција Тасним.

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Видео који је геолоцирао Си-Ен-Ен, чија аутентичност није независно потврђена, наизглед приказује ирански дрон како погађа складиште које је већ било у пламену у индустријској зони у близини Мине Абдулах.

Касно у уторак по локалном времену, Кувајтске ватрогасне снаге саопштиле су да су угасиле пожар „изазван непријатељском иранском ваздушном агресијом“, пренијела је званична Кувајтска новинска агенција, не наводећи тачну локацију пожара.

ИРГЦ тврди да је гађао командни и контролни центар, складишта и објекте за складиштење горива које користи америчка Пета флота, пренијела је државна новинска агенција ИРНА. Раније је ИРГЦ саопштио да је у нападу на Бахреин „уништио“ контролни центар америчких беспилотних летјелица, пренијела је полузванична агенција Фарс.

Иранска војска тврди да је погодила америчке војне циљеве у ваздушној бази Ал-Азрак у Јордану, пренијела је државна новинска агенција ИРНА. Наводи се да су ирански нападни дронови погодили подручје у којем су били стационирани борбени авиони Ф-18, зграду за смјештај особља и велики хангар за опрему за који ИРНА тврди да припада америчкој војсци.

ИРГЦ је такође саопштио да су његове ваздушне снаге „уништиле“ америчке беспилотне летјелице МQ-9 у тој бази, пренијела је полузванична агенција Фарс.

(Кликс)

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Тагови :

Иран

Доналд Трамп

Америчке базе Блиски исток

Америка

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