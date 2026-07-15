Иран објавио да је погодио америчке базе у Кувајту, Бахреину и Јордану

Аутор:АТВ редакција
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Иран тврди да је гађао америчку војну инфраструктуру у Персијском заливу као одговор на америчке ваздушне ударе и поновно увођење блокаде иранских лука.
Иранска Револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је рано у сриједу по локалном времену да је погодила логистички центар и центар за подршку америчке војске у Мини Абдулах у Кувајту, при чему је зграда наводно запаљена, пренијела је полузванична иранска новинска агенција Тасним.
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Видео који је геолоцирао Си-Ен-Ен, чија аутентичност није независно потврђена, наизглед приказује ирански дрон како погађа складиште које је већ било у пламену у индустријској зони у близини Мине Абдулах.
Касно у уторак по локалном времену, Кувајтске ватрогасне снаге саопштиле су да су угасиле пожар „изазван непријатељском иранском ваздушном агресијом“, пренијела је званична Кувајтска новинска агенција, не наводећи тачну локацију пожара.
Footage of an Iranian Shahed-136 attack drone slamming into a warehouse in Kuwait earlier this evening.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 15, 2026
Strikes on both sides have grown from distinct waves to a steady drumbeat of attacks today as the Iran war reescalates. pic.twitter.com/U34jJnRyg9
ИРГЦ тврди да је гађао командни и контролни центар, складишта и објекте за складиштење горива које користи америчка Пета флота, пренијела је државна новинска агенција ИРНА. Раније је ИРГЦ саопштио да је у нападу на Бахреин „уништио“ контролни центар америчких беспилотних летјелица, пренијела је полузванична агенција Фарс.
❗️IRGC RELEASES FRESH FOOTAGE of LATEST DRONE STRIKES on US BASE in Jordan— RT (@RT_com) July 15, 2026
Says F-18 fighter jets & large equipment hangar belonging to the 'UNTRUSTWORTHY ENEMY' were TARGETED
Vows to DEFEND IRAN & leave NO THREAT 'UNANSWERED' pic.twitter.com/t2zCkLlLph
Иранска војска тврди да је погодила америчке војне циљеве у ваздушној бази Ал-Азрак у Јордану, пренијела је државна новинска агенција ИРНА. Наводи се да су ирански нападни дронови погодили подручје у којем су били стационирани борбени авиони Ф-18, зграду за смјештај особља и велики хангар за опрему за који ИРНА тврди да припада америчкој војсци.
ИРГЦ је такође саопштио да су његове ваздушне снаге „уништиле“ америчке беспилотне летјелице МQ-9 у тој бази, пренијела је полузванична агенција Фарс.
(Кликс)
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