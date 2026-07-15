Српска богатија за 20 беба

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 сата рођено је 20 беба, по 10 дјечака и дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 12 беба, Добоју четири, Приједору, Требињу и Градишци и Зворнику по једна.
У Бањалуци је рођено пет дјечака и седам дјевојчица, Добоју три дјечака и дјевојчица, Приједору и Требињу по дјевојчица, а у Градишци и Зворнику по дјечак.
У породилиштима Источно Сарајево, Невесиње, Бијељина и Фоча није било порода.
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