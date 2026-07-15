Како да провјерите да ли акумулатор слаби: Једноставан тест без одласка код мајстора

Аутор:АТВ редакција
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Проблеми са акумулатором најчешће се појаве онда када их возач најмање очекује – пред одлазак на посао, путовање или током хладног јутра, када аутомобил изненада одбије да упали.
Узрок понекад може да буде свјетло које је остало укључено, али и акумулатор који је послије неколико година употребе почео да губи капацитет.
На његово стање често указују ситни знаци које возачи занемарују: мотор се спорије покреће, при окретању кључа чује се кратко „кликтање“, унутрашње освјетљење трепери, а фарови дјелују слабије него раније.
Иако се поуздана провјера обавља одговарајућим уређајем, возач може и сам да стекне оквирну представу о томе да ли акумулатор слаби.
Аутомобил увече паркирајте испред зида или затворених гаражних врата. Угасите мотор, а затим укључите кратка свјетла и неколико тренутака посматрајте њихов сноп.
Уколико свјетлост брзо почне да слаби, то може бити знак да је акумулатор недовољно напуњен или да више не задржава енергију као раније. Слабији фарови и треперење освјетљења спадају међу честе симптоме проблема са акумулатором.
Ипак, овај тест није довољан за постављање коначног закључка. На јачину свјетала могу да утичу и други проблеми у електричном систему, док код возила са савременим ЛЕД фаровима промјена може бити мање примјетна. Због тога резултат треба схватити само као упозорење да је вријеме за прецизније мјерење.
Најједноставније прецизније мјерење обавља се мултиметром, док су мотор и сви електрични уређаји искључени. Пожељно је да аутомобил прије провјере неко вријеме мирује.
Код потпуно напуњеног класичног акумулатора напон у мировању износи приближно 12,8 волти. Уколико вриједност падне испод 12,4 волта, акумулатор би требало допунити и провјерити, јер дуготрајно стање ниске напуњености може да убрза његово пропадање.
Само мјерење напона, међутим, не показује увијек колико акумулатор још може поуздано да траје. За потпунију процјену потребан је тест под оптерећењем, који се може урадити у сервису или продавници акумулатора.
Унутрашње свјетло, свјетла у пртљажнику или други електрични уређаји настављају да троше струју када мотор не ради. Ако остану укључени довољно дуго, нарочито током ноћи, могу да испразне акумулатор до мјере да аутомобил ујутру више не може да се покрене.
Колико брзо ће се то догодити зависи од капацитета и стања акумулатора, температуре, броја укључених потрошача и количине енергије која је у њему била прије паркирања.
Нов и потпуно напуњен акумулатор може дуже да издржи такво оптерећење, док старији или већ ослабљен може да откаже знатно брже. Због тога није могуће прецизно рећи да ће свако заборављено свјетло испразнити акумулатор за исти број сати.
Животни вијек аутомобилског акумулатора најчешће је између три и пет година, али може да буде краћи уколико се возило претежно користи на кратким релацијама, дуго стоји или је изложено веома високим и ниским температурама.
Честа кратка путовања посебно му не пријају, јер алтернатор током неколико минута вожње често не успијева да врати сву енергију потрошену приликом паљења мотора.
Старост зато није једини показатељ, али акумулатор који је прешао четврту годину употребе треба чешће провјеравати, нарочито прије зиме или дужег путовања. Bosch као упозоравајуће знаке наводи старост већу од четири године, споро покретање мотора и слабија свјетла.
Акумулатор може да се испразни када врата или пртљажник нису потпуно затворени, када унутрашње свјетло остане ручно укључено или када се послије гашења мотора настави коришћење мултимедије, пуњача и других уређаја.
Проблем може да направи и електронска опрема која троши струју док аутомобил мирује, укључујући накнадно уграђене алармне системе, камере, бежичне уређаје и другу додатну опрему.
Многи савремени аутомобили послије одређеног времена сами искључују дио освјетљења и електричних потрошача. Ипак, ова заштита се разликује од модела до модела, па се на њу не треба потпуно ослањати.
Ако мотор окреће спорије него обично, фарови слабе или се чује само кликтање, немојте одмах куповати нови акумулатор. Најприје провјерите да ли су клеме чисте и добро причвршћене, затим измјерите напон и, уколико је потребно, допуните акумулатор одговарајућим пуњачем.
Уколико се проблем брзо понови, стручна провјера је важна јер узрок не мора да буде само акумулатор. Неисправан алтернатор, лош контакт или нежељена потрошња струје док возило мирује могу да испразне и потпуно исправан акумулатор.
Најједноставнија превентива остаје иста: након закључавања аутомобила провјерите да ли су угашена сва свјетла, а прије зиме тестирајте акумулатор – посебно ако је стар неколико година или аутомобил већ показује прве знаке отежаног паљења, преноси Курир
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