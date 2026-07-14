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Ово мјесто у аутомобилу је легло бактерија

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 22:30

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Прекидач за радио је према истраживању Healthy House института мјесто са највише бактерија у аутомобилу.

Звучи логично, јер се користи свакодневно, а могу га користити и други путници, па се самим тим број бактерија повећава.

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Док ћете спољни дио аутомобила често опрати, унутрашњост је често запостављена, а многи под прањем унутрашњости подразумевају само брисање стакала и усисавање.

Прекидач за радио тако често остане запостављен и "прљав", а због сличног разлога као друга "критична тачка" наводе се појасеви. Запитајте се и сами када сте их задњи пут опрали.

Након радија и појасева, слиједе прекидачи за отварање прозора, управљач, седишта, фиокица за држање кованица, држачи за чаше и иснтрумент-табла, преноси Глас Српске.

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Све су то дијелови који се свакодневно користе и додирују, а често су занемарени приликом чишћења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аутомобил

чишћење

бактерија

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