Ово мјесто у аутомобилу је легло бактерија

Аутор:АТВ редакција
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Прекидач за радио је према истраживању Healthy House института мјесто са највише бактерија у аутомобилу.
Звучи логично, јер се користи свакодневно, а могу га користити и други путници, па се самим тим број бактерија повећава.
Породица
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Док ћете спољни дио аутомобила често опрати, унутрашњост је често запостављена, а многи под прањем унутрашњости подразумевају само брисање стакала и усисавање.
Прекидач за радио тако често остане запостављен и "прљав", а због сличног разлога као друга "критична тачка" наводе се појасеви. Запитајте се и сами када сте их задњи пут опрали.
Након радија и појасева, слиједе прекидачи за отварање прозора, управљач, седишта, фиокица за држање кованица, држачи за чаше и иснтрумент-табла, преноси Глас Српске.
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Ове намирнице треба јести за вечеру како би се организам регенерисао
Све су то дијелови који се свакодневно користе и додирују, а често су занемарени приликом чишћења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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