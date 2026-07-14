Број жртава земљотреса у Венецуели не престаје да расте

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава земљотреса у Венецуели порастао је на 4.734, саопштено је из Владе.
У привременим камповима је од 20.900 људи.
"Повријеђено је 16.740 људи, док је 6.462 спасено", наводи се у саопштењу, преноси Срна.
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Два земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили пријестоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.
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