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Број жртава земљотреса у Венецуели не престаје да расте

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 22:07

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порушене зграде у Венецуели 2026.
Фото: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Број жртава земљотреса у Венецуели порастао је на 4.734, саопштено је из Владе.

У привременим камповима је од 20.900 људи.

"Повријеђено је 16.740 људи, док је 6.462 спасено", наводи се у саопштењу, преноси Срна.

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Два земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили пријестоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.

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Тагови :

Венецуела

Земљотрес

земљотрес у Венецуели

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