Винко Мариновић: Први погодак одлучио утакмицу

Аутор:АТВ редакција
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Тренер ФК Борца Винко Мариновић рекао је да бањалучки клуб претрпио тежак пораз, али да су већ фокусирани на бољи резултат у наредној утакмици.
"Мислим да смо били добри у првом полувремену гдје смо имали двије прилике за евентуално вођство и у другом полувремену мислим да је тај други гол усмјерио утакмицу. Ми смо, наравно, послије тога покушали реаговати и доћи до гола, а самим тим и отворили смо се и оставили простора (Армстронгу) Окофлексу који је јако добар на транзицији, поготово на лопти, и у тим ситуацијама један на један", рекао је Мариновић.
Истакао је да ће анализирати шта се десило на утакмици, али и да су фокусирани на наредну која их очекује за седам дана.
"Ја лично јесам очекивао такву атмосферу, знали смо да је овдје добра атмосфера и мени је то било познато. Исто тако, желим да се захвалим и нашим навијачима који су превалили један огроман пут и дошли да нас бодре", истакао је Мариновић.
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Истакао је да Борац није обрадовао навијаче у овој утакмици, али да ће се потрудити да их у наредним утакмицама обрадују.
"Још једном, хвала им за подршку, заиста су превалили један огроман пут да би нас бодрили", рекао је Мариновић.
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