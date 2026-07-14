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Винко Мариновић: Први погодак одлучио утакмицу

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 23:05

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Винко Маринковић, тренер ФК Борца
Фото: АТВ

Тренер ФК Борца Винко Мариновић рекао је да бањалучки клуб претрпио тежак пораз, али да су већ фокусирани на бољи резултат у наредној утакмици.

"Мислим да смо били добри у првом полувремену гдје смо имали двије прилике за евентуално вођство и у другом полувремену мислим да је тај други гол усмјерио утакмицу. Ми смо, наравно, послије тога покушали реаговати и доћи до гола, а самим тим и отворили смо се и оставили простора (Армстронгу) Окофлексу који је јако добар на транзицији, поготово на лопти, и у тим ситуацијама један на један", рекао је Мариновић.

Истакао је да ће анализирати шта се десило на утакмици, али и да су фокусирани на наредну која их очекује за седам дана.

"Ја лично јесам очекивао такву атмосферу, знали смо да је овдје добра атмосфера и мени је то било познато. Исто тако, желим да се захвалим и нашим навијачима који су превалили један огроман пут и дошли да нас бодре", истакао је Мариновић.

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Истакао је да Борац није обрадовао навијаче у овој утакмици, али да ће се потрудити да их у наредним утакмицама обрадују.

"Још једном, хвала им за подршку, заиста су превалили један огроман пут да би нас бодрили", рекао је Мариновић.

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Тагови :

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