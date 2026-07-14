Левски без милости, Борац завршио пут ка Лиги шампиона

Аутор:Стеван Лулић
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Фудбалери Бањалучког Борца завршили су свој пут у квалификацијама за Лигу шампиона након пораза у Софији од Левског.
Тим из Софије у реваншу је славио са високих 4:0 и тако спустио рампу Борцу на квалификације за најелитније клупско такмичење у Европи.
Прво полувријеме није нам понудило много па се на одмор отишло без голова.
Већ на старту другог дијела, тачније у 49. минуту домаћини долазе до предности. Роган прави несхватљиву грешку коју користи Око Флекс и доноси предност свом тиму.
Нови ударац за Борац услиједио је десет минута касније. Реиналдо је одиграо дупли пас са саиграчем мало изван шеснаестерца и пуцао. Лопта је ушла у гол одмах уз десну стативу.
Исти играч тресе мрежу и у 65. минуту. Примио је пас у шеснаестерцу и одлучио се на лоб, јер је примјетио да је Никола Ћетковић изашао са гола и поново затресао мрежу.
Тачку на И ставља Хуан Переа. Играо се 85. минут када одличним ударцем тресе мрежу Борца и поставља коначан резултат.
Бањалучки клуб ће свој европски пут наставити у квалификацијама за Лигу Конференција.
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