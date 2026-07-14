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Левски без милости, Борац завршио пут ка Лиги шампиона

Аутор:

Стеван Лулић
14.07.2026 21:23

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Левски - Борац
Фото: АТВ

Фудбалери Бањалучког Борца завршили су свој пут у квалификацијама за Лигу шампиона након пораза у Софији од Левског.

Тим из Софије у реваншу је славио са високих 4:0 и тако спустио рампу Борцу на квалификације за најелитније клупско такмичење у Европи.

Прво полувријеме није нам понудило много па се на одмор отишло без голова.

Већ на старту другог дијела, тачније у 49. минуту домаћини долазе до предности. Роган прави несхватљиву грешку коју користи Око Флекс и доноси предност свом тиму.

Нови ударац за Борац услиједио је десет минута касније. Реиналдо је одиграо дупли пас са саиграчем мало изван шеснаестерца и пуцао. Лопта је ушла у гол одмах уз десну стативу.

Исти играч тресе мрежу и у 65. минуту. Примио је пас у шеснаестерцу и одлучио се на лоб, јер је примјетио да је Никола Ћетковић изашао са гола и поново затресао мрежу.

Тачку на И ставља Хуан Переа. Играо се 85. минут када одличним ударцем тресе мрежу Борца и поставља коначан резултат.

Бањалучки клуб ће свој европски пут наставити у квалификацијама за Лигу Конференција.

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Тагови :

Левски Софија

Левски Борац

Лига шампиона

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