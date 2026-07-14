Prenos Levski - Borac: Šok za Borac na startu drugog poluvremena

Levski i Borac od 19:30 sati u Sofiji igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prva utakmica u Banjaluci je završena rezultatom 1:1 tako da će odluka o putniku u drugu fazu pasti u Sofiji.

Od prvog minuta na teren će istrčati Nikola Ćetković, Abel Paskval, Siniša Saničanin, Luka Juričić, Amer Hiroš, Sebastijan Herera, Miloš Jojić, Viktor Rogan, Nemanja Jakšić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec.

PRENOS UŽIVO

Drugo poluvrijeme

49' - Šok za Borac na startu drugog dijela. Levski vodi 1:0. Rogan pravi neshvatljivu grešku koju koristi Oko Fleks i donosi prednost domaćinu

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Odlučujućih 45 minuta je pred nama.

Prvo poluvrijeme

45+1' - Kraj prvog poluvremena. Odluka o putniku u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pašće u posljednjih 45 minuta ovog dvomeča.

45' - Novi žuti karton za Borac. Herera je zakasnio sa startom i zaslužio kaznu.

35' - Nova prilika za Borac. Sandi Ogrinec je raspalio po lopti, ali je ona otišla pored desne stative.

30' - Prva prava prilika za Borac. Stefan Savić je snažno šutirao, ali za malo je bio neprecizan i lopta je prozujala pored gola.

25' - Seržinjo silovito šutira, ali se lopta odbija u korner.

24' - Oliver Kamdem je primio pas, ali nije stigao ništa napraviti prije sjajne reakcije odbrane Borca. Sudija je svirao korner, nakon kojeg su Banjalučani otklonili opasnost.

18' - Prvi žuti karton. U redovima Borca požutio je Saničanin.

Levski - Borac

14' - Armstrong Oko-Fleks je primio centaršut iz slobodnog udarca i uputio šut, ali nije bio dovoljno precizan i lopta je otišla lijevo od gola.

11' - Ogrinec pravi faul u blizini šesnaesterca. Snažno šutira Bala, ali pogađa samo živi zid

5' - Levski prvi dolazi do prilike, iako ne baš izgledne. Maikon je šutirao, ali mu je obrana Borca blokirala šut.

1' - Počela je utakmica u Sofiji.