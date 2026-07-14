Prenos Levski - Borac: Šok za Borac na startu drugog poluvremena

Autor:ATV redakcija
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Levski i Borac od 19:30 sati u Sofiji igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Prva utakmica u Banjaluci je završena rezultatom 1:1 tako da će odluka o putniku u drugu fazu pasti u Sofiji.
Od prvog minuta na teren će istrčati Nikola Ćetković, Abel Paskval, Siniša Saničanin, Luka Juričić, Amer Hiroš, Sebastijan Herera, Miloš Jojić, Viktor Rogan, Nemanja Jakšić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec.
49' - Šok za Borac na startu drugog dijela. Levski vodi 1:0. Rogan pravi neshvatljivu grešku koju koristi Oko Fleks i donosi prednost domaćinu
46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Odlučujućih 45 minuta je pred nama.
45+1' - Kraj prvog poluvremena. Odluka o putniku u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pašće u posljednjih 45 minuta ovog dvomeča.
45' - Novi žuti karton za Borac. Herera je zakasnio sa startom i zaslužio kaznu.
35' - Nova prilika za Borac. Sandi Ogrinec je raspalio po lopti, ali je ona otišla pored desne stative.
30' - Prva prava prilika za Borac. Stefan Savić je snažno šutirao, ali za malo je bio neprecizan i lopta je prozujala pored gola.
25' - Seržinjo silovito šutira, ali se lopta odbija u korner.
24' - Oliver Kamdem je primio pas, ali nije stigao ništa napraviti prije sjajne reakcije odbrane Borca. Sudija je svirao korner, nakon kojeg su Banjalučani otklonili opasnost.
18' - Prvi žuti karton. U redovima Borca požutio je Saničanin.
14' - Armstrong Oko-Fleks je primio centaršut iz slobodnog udarca i uputio šut, ali nije bio dovoljno precizan i lopta je otišla lijevo od gola.
11' - Ogrinec pravi faul u blizini šesnaesterca. Snažno šutira Bala, ali pogađa samo živi zid
5' - Levski prvi dolazi do prilike, iako ne baš izgledne. Maikon je šutirao, ali mu je obrana Borca blokirala šut.
1' - Počela je utakmica u Sofiji.
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