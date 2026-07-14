Burna rasprava u hrvatskom saboru o rezoluciji Hrvata u BiH

Lomila su se koplja u Hrvatskom saboru u toku rasprave o Rezoluciji o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Prijedlog Domovinskog pokreta izazvao je burnu raspravu među poslanicima.

A i prije samog početka rasprave tražena je pauza kako bi se obavile konsultacije u vezi sa prijedlogom deklaracije. Prijedlog deklaracije okarakterisan je od impotentnosti, preko pokazivanja slabosti do izdajništva. Za neke poslanike deklaracija je veoma blaga.

"Dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu. A onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH . Dakle, kamilica s laksativom je danas pred nama", rekao je Nino Raspudić, poslanik u Klubu nezavisnih poslanika u Hrvatskom saboru.

Čulo se i da je Hrvatski sabor prije skoro 10 godina donio Deklaraciju o položaju hrvatskog naroda, te da je bila obaveza da se jednom godišnje o njoj raspravlja, ali da se to nije desilo. Predlagač u pojašnjenju deklaracije naveo da Hrvatska treba da stoji uz svoj narod i da ova deklaracija nije nečasna i zlonamjerna. Potrebno je, naveo je predlagač, održati jednakopravnost sva tri naroda u BiH i deklaraciju donijeti prije parlamentarnih izbora.

"Da se preglasavanje Hrvata prvi put naziva imenom kojim se treba nazvati, a to je izborni inženjering. Jer je sasvim jasno da to preglasavanje nije posljedica kompleksnog izbornog sustava ili nekog periodičnog događaja", rekao je Ivan Penava, predsjednik Demokratskog pokreta i poslanik u Hrvatskom saboru.

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Nevenko Barbarić iz HDZ-a rekao je da dokument ne sadrži ništa što nije u interesu Hrvata u BiH i nema ništa što bi nekoga vrijeđalo, omalovažavalo ili ugrožavalo. Oštre kritike upućene su HDZ-u koji, kako je rečeno u Saboru, odustaje od mehanizma veta kada su u pitanju loše odluke po Hrvate - od nezakonitog sticanja državljanstva, preglasavanja Hrvata, ali i odustaje od najoštrije osude štetnih odluka visokog predstavnika u BiH.

"Hrvatski narod podržava sve što će nas približiti ostvarenju pune jednakopravnosti, približiti nas povratu oduzetih i suspenzovanih prava koje imamo temeljom Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srbe uglavnom ova priča ne zanima. A od Bošnjaka čujemo reakcije uglavnom miješanja Republike Hrvatske u unutarnja pitanja BiH", rekao je Nevensko Barbarić, poslanik HDZ-a u Hrvatskom saboru.

Koalicioni partner predlagača i HDZ-a već danas su se izjasnili da će podržati rezoluciju. Da se ne zaboravi, kako je rečeno, da Hrvatska, kao supotpisnica Dejtonskog sporazuma, ima pravo i odgovornost brinuti se o pravima Hrvata u BiH.

"Pitanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata ostaje jedno od ključnih otvorenih pitanja, jer kada jedan konstitutivni narod nije siguran da može birati svoje legitimne predstavnike tada doista govorimo o demografskom deficitu koji treba otkloniti dijalogom, političkim dogovorom i reformom izbornog zakonodavstva", rekao je Dario Hrebak iz Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke .

Iz Mosta su se čule optužbe da je prvobitni prijedlog deklaracije sadržavao jasne zahtjeve, ali da ih je HDZ potpuno ugušio. Poslanik Mosta Nikola Grmoja rekao je da je gotovo sve što je rezoluciji davalo političku snagu nestalo, te da je ona pretvorena u stranački dokument nezamjeranja nikome.