Veliki požar u Hrvatskoj: ''Čuju se eksplozije, osjeti se smrad plastike''

Autor:ATV redakcija
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Danas u poslijepodnevnim časovima izbio je požar u Industrijskoj ulici u Čakovcu.
"Čuju se eksplozije, vidi se veliki dim i jako se osjeti smrad plastike", rekao je jedan čitalac za portal 24sata.hr.
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Požar je izbio u hali u Pribislavcu. Policija je potvrdila da je došlo do požara i da su na terenu hitne službe.
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