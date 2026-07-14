Pojavile se prve fotografije Novaka Đokovića poslije operacije

Novak Đoković je snimio dokumentarac o svojoj karijeri, objavljen je trejler i 20. avgusta će cijeli svijet imati priliku da vidi i neke nepoznate detalje o njemu. U kratkom klipu koji je objavljen od strane "Amazon prajma", na kom će biti i film, vide se i detalji koje niko drugi nije mogao da vidi.

U pitanju je hitna operacija koju je imao u junu 2024. godine. Tada je povrijedio koljeno na meču protiv Franciska Serundola i zbog želje da igra na Olimpijskim igrama je riješio da ide "pod nož" i da se povuče sa grend slema. Sve je ekspresno odrađeno od strane vrhunskih stručnjaka i Novak je poslije toga uspio da igra i na Vimbldonu, pa onda i da osvoji zlato na Olimpijadi poslije toga i da pokaže svima po ko zna koji put ko je najbolji svih vremena.

Scene iz bolnice i sada djeluju zabrinjavajuće, prenosi Mondo.

Prvo se vidi detalj iz bolničkog kreveta, pa onda i momenat kada je izlazio iz bolnice na štakama u pratnji svog trenera Borisa Bošnjakovića. U tim momentima nije mogao ni da pomisli da će biti spreman za turnire koji slijede i da će opet da ispiše istoriju.

Uspio je srpski as da prođe i kroz sve te izazove i kada su mu davali male šanse da se vrati na teren tako brzo. Ne samo da se vratio već je uspio i konačno da osvoji zlato na Olimpijskim igrama i to protiv Karlosa Alkaraza u finalu.

U kojoj klinici je operisan?

Novak je operisan na klinici "Ramsaj Sante" koja se nalazi u blizini centra grada u Parizu. Odmah poslije operacije mu je rečeno da bi pauza trebalo da potraje oko tri nedjelje.

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"Zbog takvih suvljih uslova i sunca, to utiče na šljaku. Povreda se dogodila baš zbog toga, okliznuo sam se. Svi imamo to kretanje na šljaci, ja se krećem tako da mijenjam, imam promjene pravca, mnogo puta sam padao i na šljaci i na travi, ovo je bilo jednostavno previše. Pričao sam sa sudijom, tražio sam, tačnije pitao da li mogu da čiste teren češće, da se ne čeka kraj seta za to, nego češće to da rade. Proverila je, pričala sa supervizorima i odgovor je bio ne. Zato sam tražio razgovor sa supervizorom i tražio objašnjenje. Ne upirem prstom ni na koga, ni na individualca ni na grupu ljudi. Samo pokušavam da shvatim zašto bi to loše uticalo na teren, uostalom mi to radimo svojim nogama, čistimo linije ili tako nešto. Ne razumijem kako to šteti terenu, smatram da to pomaže nama, igračima", rekao je Novak na konferenciji za medije poslije meča na kom se povredio.