Novak Đoković napredovao na ATP listi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje Janik Siner, dok je na drugom mjestu Aleksandar Zverev smijenio dugo povrijeđenog Karlosa Alkaraza.

Nakon što je u nedjelju odbranio titulu vimbldonskog šampiona, prvi reket svijeta Janik Siner ima još ubjedljiviju prednost u odnosu na prvog pratioca na ATP listi.

Italijan je sačuvao svojih 13.450 poena od 29. juna, a više mu u leđa ne gleda Karlos Alkaraz, koji se već tri mjeseca oporavlja od povrede ručnog zgloba, već Nijemac Aleksandar Zverev, od danas ponovo drugi igrač svijeta, što je posljednji put bio 5. maja prošle godine.

Španac je kao prošlogodišnji finalista Vimbldona izgubio 1.300 poena i sada ih ima 8.160, dok je Zverev plasmanom u finale trećeg grend slema u sezoni sabrao svoj 8.480. poen.

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim zaradio je u Londonu 350 poena, ali i dalje je četvrti na ATP listi sa ukupno 4.740.

Aleks de Minor (4.110) je na petoj poziciji smijenio Bena Šeltona (3.770), a za jedno mjesto je napredovao i najbolji srpski teniser Novak Đoković. Sada je sedmi igrač svijeta sa 3.760 poena, koliko ih je imao i prije dvije nedjelje.

Osmi je Danil Medvedev (3.760), deveti Flavio Koboli (3.469), a deseti Tejlor Fric (3.365), koji je nazadovao za tri mjesta jer je poslije prošlogodišnjeg polufinala sada zaustavljen u četvrtfinalu Vimbldona. To ga je koštalo 400 poena.

Kecmanović i Međedović nazadovali

Srbija među najboljih 100 na svijetu, uz Novaka Đokovića, ima još dvojicu predstavnika - Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića.

Kecmanović je eliminisan u prvom kolu Vimbldona i pokvario je plasman za devet mjesta. Sada je 59. na svijetu sa 930 poena.

I Međedović (844) je u Londonu zaustavljen na prvom koraku, pa je sa 68. pao na 69. mjesto ATP liste.

Dušan Lajović (378) je napredovao za jednu poziciju i sada je 152, dok je Laslo Đere sa 255 poena 220. na najnovijoj ATP listi, prenosi RTS.