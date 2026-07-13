Ova ljepotica iz BiH je ljubila Sinera nakon osvajanja Vimbldona

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je titulu na Vimbldonu nakon što je u finalu savladao Aleksandra Zvereva rezultatom 3:1 (6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4), poslije gotovo četiri sata igre na Centralnom terenu.

Siner je još jednom potvrdio da je trenutno jedan od najboljih tenisera svijeta, a trenutke slavlja podijelio je i s danskom manekenkom porijeklom iz Bosne i Hercegovine Lailom Hasanović.

Laila je privukla veliku pažnju na finalu Vimbldona, gdje je s tribina bodrila italijanskog tenisera u borbi za novu Grand Slam titulu.

Hasanović, nekadašnja finalistkinja izbora za Mis Univerzuma, pratila je meč s Centralnog terena, a zbog visokih temperatura u Londonu rashlađivala se ručnom lepezom, koja je bila čest detalj među gledaocima.

Nakon Sinerove pobjede, par je razmijenio poljubac, što nije promaklo kamerama.

Podsjetimo, upravo nakon pobjede nad Zverevom u finalu turnira u Beču prošle godine Siner je prvi put javno potvrdio vezu s Lejlom Hasanović.

Hasanović je i ranije bila prisutna na velikim sportskim događajima. Prije veze sa Sinerom tri godine bila je u vezi s vozačem Formule 1 Mikom Šumaherom, sinom legendarnog Mihaela Šumahera.

Avaz