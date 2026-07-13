Logo

Iranski list objavio "crnu listu" svjetskih lidera: Među imenima Tramp, Netanjahu i brojni drugi

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 08:26

Komentari:

0
Ирански лист објавио "црну листу" свјетских лидера: Међу именима Трамп, Нетанјаху и бројни други
Foto: X

Iranski list „Hamšahri“ objavio je spisak svjetskih lidera i drugih osoba koje smatra odgovornim za smrt bivšeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koji je, prema navodima tog lista, ubijen u američko-izraelskom napadu na početku rata protiv Irana u februaru ove godine.

Spisak je objavljen u formi naslovnice na kojoj su brojni svjetski lideri i drugi akteri prikazani u narandžastim odijelima, čime se sugeriše da bi trebalo da se nalaze iza rešetaka.

Na listi se nalaze izraelski premijer Benjamin Netanjahu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, izraelski ministar odbrane Izrael Kac, admiral i komandant američke Centralne komande (CENTCOM) Bred Kuper, američki ministar odbrane Pit Hegset, američki državni sekretar Marko Rubio, američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi, načelnik Glavne komande izraelske vojske Ejal Zamir, italijanska premijerka Đorđa Meloni, izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar, njemački kancelar Fridrih Merc, francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer na odlasku Kir Starmer.

Italijanski list „La Republika“ objavio je da je ova naslovnica izazvala brojne reakcije u Italiji, gdje su obavještajne službe već pokrenule istragu kako se premijerka Meloni našla među navedenim imenima.

Takođe, prema pisanju ovog lista, pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo ko stoji iza objavljivanja spiska, ali i da li se ova „crna lista“ može smatrati zvaničnim stavom iranskih vlasti.

Kao jedna od mogućnosti pominje se i pozivanje iranskog ambasadora u Italiji na razgovor kako bi objasnio zbog čega je ovakva naslovnica objavljena, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

Đorđa Meloni

Iran

Ubijen Ali Hamnei

Crna lista Iran

Komentari (0)

Pročitajte više

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Novi problem: Cijene nafte skočile nakon udara u Zalivu

2 h

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Svijet

Iran i SAD nastavljaju da razmjenjuju udare: Pakistan poziva na hitnu deeskalaciju

3 h

0
Ајатолах Моџтаба Хамнеи најавио освету

Svijet

Ajatolah Modžtaba Hamnei najavio osvetu

12 h

0
САД опет удариле по Ирану, Техеран гађао Кувајт?

Svijet

SAD opet udarile po Iranu, Teheran gađao Kuvajt?

12 h

0

Više iz rubrike

Џеферсон Кова тражи своју дjецу у рупи коју је ископао са другим рођацима међу рушевинама срушене зграде усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Svijet

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli i dalje raste

1 h

0
Доналд Трамп открио детаље посљедњег разговора са Линдзијем Грејемом

Svijet

Donald Tramp otkrio detalje posljednjeg razgovora sa Lindzijem Grejemom

1 h

0
Спријечен велики напад Кијева на руске аеродроме

Svijet

Spriječen veliki napad Kijeva na ruske aerodrome

2 h

0
Ужасне слике послије трагедије: Најмање 27 мртвих након пожара у кафићу

Svijet

Užasne slike poslije tragedije: Najmanje 27 mrtvih nakon požara u kafiću

2 h

1

  • Najnovije

09

51

U nastavku akcije „Kalibar“ oduzeto oružje

09

41

Peking: Evakuisano više od 170.000 ljudi zbog prijetnje od poplava

09

38

Vraćali su se sa svadbe pa poginuli: 13 mrtvih u sudaru

09

36

Narodna skupština sutra o Nacrtu izmjena zakona o prevozu eksplozivnih materija

09

26

Izgleda kao biće iz horor filma: Prvi snimak rijetke ribe koja ima providnu glavu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima