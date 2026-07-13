Iranski list objavio "crnu listu" svjetskih lidera: Među imenima Tramp, Netanjahu i brojni drugi

Iranski list „Hamšahri“ objavio je spisak svjetskih lidera i drugih osoba koje smatra odgovornim za smrt bivšeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koji je, prema navodima tog lista, ubijen u američko-izraelskom napadu na početku rata protiv Irana u februaru ove godine.

Spisak je objavljen u formi naslovnice na kojoj su brojni svjetski lideri i drugi akteri prikazani u narandžastim odijelima, čime se sugeriše da bi trebalo da se nalaze iza rešetaka.

Na listi se nalaze izraelski premijer Benjamin Netanjahu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, izraelski ministar odbrane Izrael Kac, admiral i komandant američke Centralne komande (CENTCOM) Bred Kuper, američki ministar odbrane Pit Hegset, američki državni sekretar Marko Rubio, američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi, načelnik Glavne komande izraelske vojske Ejal Zamir, italijanska premijerka Đorđa Meloni, izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar, njemački kancelar Fridrih Merc, francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer na odlasku Kir Starmer.

Iran regime radical paper Hamshari which is published by the mayor of Tehran, demands to assassinate many Western leaders including Trump, Netanyahu and others. This newspaper was run a few years ago also by Qalibaf, who is now in charge of the negotiation with USA! pic.twitter.com/QmZvCe5Kx7 — BenSabti (@BeniSabti) July 11, 2026

Italijanski list „La Republika“ objavio je da je ova naslovnica izazvala brojne reakcije u Italiji, gdje su obavještajne službe već pokrenule istragu kako se premijerka Meloni našla među navedenim imenima.

Takođe, prema pisanju ovog lista, pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo ko stoji iza objavljivanja spiska, ali i da li se ova „crna lista“ može smatrati zvaničnim stavom iranskih vlasti.

Kao jedna od mogućnosti pominje se i pozivanje iranskog ambasadora u Italiji na razgovor kako bi objasnio zbog čega je ovakva naslovnica objavljena, prenosi Avaz.