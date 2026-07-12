SAD opet udarile po Iranu, Teheran gađao Kuvajt?

Američka vojska danas je izvela nove napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuskog moreuza.

Pozivajući se na američkog zvaničnika, novinar Aksiosa Barak Ravid objavio je na društvenoj mreži Iks da su mete napada bili raketni i protivvazduhoplovni sistemi, kao i manji brodovi koji pripadaju iranskoj Revolucionarnoj gardi (IRGC), prenosi Indeks.

Detalji napada

Dodao je da su napadi izvedeni na više lokacija oko strateški važnog plovnog puta, i to približno sat vremena prije nego što je zvaničnik dao izjavu.

Iranski mediji izvijestili su o novim eksplozijama na južnoj obali u blizini Ormuskog moreuza, nakon talasa noćnih američkih napada.

⚡️The U.S. has struck Iranian targets near the Strait of Hormuz



Axios journalist Barak Ravid, citing a Pentagon source, reported that the United States has launched another attack on Iran.



“A senior U.S. official told me that about an hour ago, the U.S. military carried out… https://t.co/7E8hHLgynw pic.twitter.com/ErlhBwGhkm — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Novinska agencija Tasnim prenijela je da je do detonacija došlo u lučkom gradu Bandar Abasu i nedaleko od ostrva Kešm u Persijskom zalivu.

U početku nije bilo detalja o uzroku eksplozija

Državna novinska agencija IRNA izvijestila je o „neprijateljskim napadima“ u Bandar Abasu, gdje su se uzastopne eksplozije čule u nekoliko dijelova grada. Prema navodima, pogođena područja u kojima se nalaze vojni objekti trenutno su predmet istrage.

Provladina novinska agencija Mehr prenijela je da je na Kešmu poginuo šef telekomunikacija pokrajine Hormozgan, iako u početku nije bilo jasno kada je tačno stradao. Navodno je na ostrvo upućen radi popravke telekomunikacione infrastrukture. Mehr navodi da su još dva radnika povrijeđena.

Iran udario po Kuvajtu

Izvori iz Kuvajta tvrde da je Iran izveo iznenadni napad na američke raketne sisteme zemlja–zemlja ATACMS raspoređene u Kuvajtu, pri čemu su tri balističke rakete navodno pogodile ciljeve.

Agencija „Mehr njuz“ objavila je da je Iranska revolucionarna garda (IRGC) izvela napad na američke jedinice koje upravljaju raketnim sistemima u Kuvajtu. Ipak, iranski mediji ove navode za sada tretiraju kao „glasine“ i nisu ih zvanično ni potvrdili ni demantovali.

Iran attacked Kuwait, striking three northern border posts and a Kuwait Oil Company offshore drilling platform with a drone, injuring one worker, the Kuwaiti military said.



🇰🇼 pic.twitter.com/Ls6MflEIXW — Visegrád 24 (@visegrad24) July 12, 2026

Prema istim navodima, Iran je ranije gađao brodove Ratne mornarice SAD koji su ušli u iransku zonu kontrole unutar Ormuskog moreuza.

🇰🇼 BREAKING: Kuwaiti sources say Iran carried out a surprise attack on ATACMS ground-to-ground missile systems in Kuwait, with 3 missiles directly impacting the site. pic.twitter.com/dCZHdJO1mp — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 12, 2026

Kao odgovor na taj potez, Sjedinjene Američke Države pokrenule su napade na položaje za lansiranje dronova i protivbrodskih raketa na južnoj obali Irana.