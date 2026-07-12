Logo
Large banner

FIFA: Utakmice tekućeg Mundijala gledalo više navijača nego prethodna dva zajedno!

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 22:02

Komentari:

0
ФИФА: Утакмице текућег Мундијала гледало више навијача него претходна два заједно!
Foto: Tanjug / AP / Jeff Roberson

Utakmice tekućeg Svjetskog prvenstva gledalo je uživo više navijača nego prethodna dva Mundijala zajedno, saopštila je danas Svjetska fudbalska federacija (FIFA).

Kako je saopštila FIFA, dosad je na tribinama stadiona u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi bilo 6.527.410 navijača.

FIFA je podatke saopštila poslije 100 utakmica odigranih na tekućem SP, a na prethodna dva SP odigrano je ukupno 128 utakmica.

Do kraja Svjetskog prvenstva ostale su još četiri utakmice: polufinala Španija - Francuska i Engleska - Argentina, kao i finale i meč za treće mjesto.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

fudbaler

FIFA

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ајатолах Моџтаба Хамнеи најавио освету

Svijet

Ajatolah Modžtaba Hamnei najavio osvetu

1 h

0
САД опет удариле по Ирану, Техеран гађао Кувајт?

Svijet

SAD opet udarile po Iranu, Teheran gađao Kuvajt?

2 h

0
Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Svijet

Haos u Evropi: Zavladala panika, broje se mrtvi

2 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Pao avion u Austriji: Ima mrtvih i povrijeđenih

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

23

08

Elek smijenjen sa svih funkcija

22

14

Užas u diskoteci u Bangkoku: Izbio požar, najmanje 27 osoba poginulo

22

05

Nedeljko Elek smijenjen s mjesta direktora Sarajevo gasa

22

02

FIFA: Utakmice tekućeg Mundijala gledalo više navijača nego prethodna dva zajedno!

21

57

Ajatolah Modžtaba Hamnei najavio osvetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner