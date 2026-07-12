FIFA: Utakmice tekućeg Mundijala gledalo više navijača nego prethodna dva zajedno!

Autor:ATV redakcija
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Utakmice tekućeg Svjetskog prvenstva gledalo je uživo više navijača nego prethodna dva Mundijala zajedno, saopštila je danas Svjetska fudbalska federacija (FIFA).
Kako je saopštila FIFA, dosad je na tribinama stadiona u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi bilo 6.527.410 navijača.
FIFA je podatke saopštila poslije 100 utakmica odigranih na tekućem SP, a na prethodna dva SP odigrano je ukupno 128 utakmica.
Do kraja Svjetskog prvenstva ostale su još četiri utakmice: polufinala Španija - Francuska i Engleska - Argentina, kao i finale i meč za treće mjesto.
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