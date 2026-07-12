FIFA: Utakmice tekućeg Mundijala gledalo više navijača nego prethodna dva zajedno!

Utakmice tekućeg Svjetskog prvenstva gledalo je uživo više navijača nego prethodna dva Mundijala zajedno, saopštila je danas Svjetska fudbalska federacija (FIFA).

Kako je saopštila FIFA, dosad je na tribinama stadiona u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi bilo 6.527.410 navijača.

FIFA je podatke saopštila poslije 100 utakmica odigranih na tekućem SP, a na prethodna dva SP odigrano je ukupno 128 utakmica.

Do kraja Svjetskog prvenstva ostale su još četiri utakmice: polufinala Španija - Francuska i Engleska - Argentina, kao i finale i meč za treće mjesto.