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Nedeljko Elek smijenjen s mjesta direktora Sarajevo gasa

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 22:05

Komentari:

3
Недељко Елек
Foto: ATV

Upravni odbor Sarajevo-gasa smijenio je Nedeljka Eleka sa mjesta direktora preduzeća , potvrđeno je za portal Provjereno.

Svih pet članova bilo je zamjenu Eleka.

Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović.

(Provjereno)

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Tagovi :

Nedeljko Elek

Sarajevo-gas

Igor Đokanović

Komentari (3)

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