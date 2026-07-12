Nedeljko Elek smijenjen s mjesta direktora Sarajevo gasa

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Upravni odbor Sarajevo-gasa smijenio je Nedeljka Eleka sa mjesta direktora preduzeća , potvrđeno je za portal Provjereno.

Svih pet članova bilo je zamjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović. (Provjereno)

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