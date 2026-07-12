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MUP Srpske : Do sada oko 1.000 građana koristilo uslugu elektronskog zakazivanja termina

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 10:44

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еУслуге МУП Републике Српске
Foto: MUP Republike Srpske

Na platformi MUP-a Republike Srpske za elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje ličnih dokumenata registrovano je oko 1.000 korisnika od 28. juna, kada je ova usluga omogućena i za ličnu kartu, vozačku dozvolu, prijavu mjesta prebivališta i produženje važenja registracije, rečeno je u MUP-u.

U tom periodu zakazano je oko 950 termina za različite usluge MUP-a na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata.

Ministarstvo je od kraja juna postepeno, nakon testne faze, puštalo u rad ove usluge, tako da su one od ponedjeljka, 6. jula, u funkciji i na raspolaganju građanima Doboja, Bijeljine, Trebinja, Zvornika, Prijedora, Foče, Mrkonjić Grada, Gradiške, Pala, Laktaša, Prnjavora, Dervente, Modriče, Teslića, Istočnog Novog Sarajeva i Banjaluke.

Termini za elektronske usluge se mogu zakazati posredstvom zvanične platforme MUP-a e-servisi-mup.vladars.rs u nekoliko koraka, na isti način kao i za usluge zakazivanja termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave.

Posebno korisno je da se posredstvom jednog termina može zakazati cijela porodica.

Iz MUP-a pozivaju građane da koriste ove usluge i tako planiraju svoje vrijeme, te da se prije dolaska na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata, posredstvom zvanične internet stranice Ministarstva mup.vladars.rs, detaljno informišu o potrebnoj dokumentaciji i uplatama za izdavanje određenog ličnog dokumenta.

Elektronske usluge dio su kontinuirane opredijeljenosti Ministarstva ka unapređenju i digitalizaciji usluga da bi se dodatno olakšao pristup potrebnim dokumentima i pojednostavila komunikacija između građana i institucija.

Iz MUP-a su istakli da im je namjera da nastave sa širenjem usluga s ciljem jednostavnijeg, bržeg i efikasnijeg pružanja usluga, prenosi Srna

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