Miličevićev saradnik optužio Stanivukovićev pokret za "transvestitske žurke", PSS sve demantovao

Autor:ATV redakcija
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Opet nema mira u opozicionim redovima, a ovaj put su PSS i SDS, vjerovali ili ne, posvađale "transvestitske žurke pod maskama".
Da, dobro ste pročitali. "Transvestitske žurke".
SDS-ov Siniša Đurić naveo je da "Pokret Sigurna Srpska u Bijeljini redovno organizuje "transvestitske žurke pod maskama"". Potkačio je i stranačkog kolegu Darka Babalja.
"Kažu u Bijeljini PSS redovno organizuje na nekoj hacijendi transvestitske žurke pod maskama... (to pod maskama moguće zbog lidera)
Darko Babalj: ih, kad sam ja to radio oni su se igrali u pijesku", naveo je Đurić, inače blizak saradnik Milana Miličevića, gradonačelnika Teslića i bivšeg predsjednika SDS-a.
Oglasio se PSS i sve demantovao
Brzo se oglasio i PSS, koji je odbacio sve tvrdnje, te zatražio odgovor Milana Miličevića.
"Pokret Sigurna Srpska najoštrije je odbacio tvrdnje koje je na društvenoj mreži Iks iznio visoko pozicionirani funkcioner teslićkog SDS-a i blizak saradnik Milana Miličevića, Siniša Đurić.
Iz PSS-a poručuju da su navodi o navodnim „transvestitskim žurkama pod maskama“ u potpunosti neistiniti, zlonamjerni i predstavljaju pokušaj političke diskreditacije njihove stranke.
„Kategorički negiramo sve tvrdnje koje je iznio Siniša Đurić. Riječ je o brutalnim lažima i neistinama kojima se pokušava nanijeti politička šteta Pokretu Sigurna Srpska i njegovim funkcionerima“, saopšteno je iz PSS-a.
Iz ovog Pokreta ističu da očekuju da se Milan Miličević jasno odredi prema istupima svog bliskog saradnika.
„Tražimo odgovor Milana Miličevića da li ovakve tvrdnje predstavljaju zvaničan stav SDS-a ili će se ograditi od svog visoko pozicioniranog funkcionera i osuditi ovakav način političkog djelovanja“, navode iz PSS-a.
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