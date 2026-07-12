Miličevićev saradnik optužio Stanivukovićev pokret za "transvestitske žurke", PSS sve demantovao

Opet nema mira u opozicionim redovima, a ovaj put su PSS i SDS, vjerovali ili ne, posvađale "transvestitske žurke pod maskama".

Da, dobro ste pročitali. "Transvestitske žurke".

SDS-ov Siniša Đurić naveo je da "Pokret Sigurna Srpska u Bijeljini redovno organizuje "transvestitske žurke pod maskama"". Potkačio je i stranačkog kolegu Darka Babalja.

"Kažu u Bijeljini PSS redovno organizuje na nekoj hacijendi transvestitske žurke pod maskama... (to pod maskama moguće zbog lidera)

Siniša Đurić tvit

Darko Babalj: ih, kad sam ja to radio oni su se igrali u pijesku", naveo je Đurić, inače blizak saradnik Milana Miličevića, gradonačelnika Teslića i bivšeg predsjednika SDS-a.

Oglasio se PSS i sve demantovao

Brzo se oglasio i PSS, koji je odbacio sve tvrdnje, te zatražio odgovor Milana Miličevića.

"Pokret Sigurna Srpska najoštrije je odbacio tvrdnje koje je na društvenoj mreži Iks iznio visoko pozicionirani funkcioner teslićkog SDS-a i blizak saradnik Milana Miličevića, Siniša Đurić.

Iz PSS-a poručuju da su navodi o navodnim „transvestitskim žurkama pod maskama“ u potpunosti neistiniti, zlonamjerni i predstavljaju pokušaj političke diskreditacije njihove stranke.

„Kategorički negiramo sve tvrdnje koje je iznio Siniša Đurić. Riječ je o brutalnim lažima i neistinama kojima se pokušava nanijeti politička šteta Pokretu Sigurna Srpska i njegovim funkcionerima“, saopšteno je iz PSS-a.

Iz ovog Pokreta ističu da očekuju da se Milan Miličević jasno odredi prema istupima svog bliskog saradnika.

„Tražimo odgovor Milana Miličevića da li ovakve tvrdnje predstavljaju zvaničan stav SDS-a ili će se ograditi od svog visoko pozicioniranog funkcionera i osuditi ovakav način političkog djelovanja“, navode iz PSS-a.