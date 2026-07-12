Danas skokovi sa Gradskog mosta, izmjene u saobraćaju

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci će danas biti održani skokovi sa Gradskog mosta, u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu, zbog čeka će doći do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja.
"Banjalučku lastu" skakaće dvadesetak mladića, a događaj počinje u 17.00 časova.
Manifestacija Ljeto na Vrbasu, koja se ove godine održava 73. put, traje do 31. jula i obogaćena je sportskim, muzičkim, adrenalinskim i kulturno-zabavnim aktivnostima.
Danas u vremenu od 10.00 do 20.00 časova biće obustavljen saobraćaj, na način da se zauzme jedna (istočna) saobraćajna traka u Ulici cara Lazara, od kružnog toka (od Ulice Mirka Kovačevića) do Gradskog mosta, preko Gradskog mosta i u Ulici Patre, od Gradskog mosta do kružnog toka.
Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a.
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