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Danas skokovi sa Gradskog mosta, izmjene u saobraćaju

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 09:54

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Данас скокови са Градског моста, измјене у саобраћају

U Banjaluci će danas biti održani skokovi sa Gradskog mosta, u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu, zbog čeka će doći do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja.

"Banjalučku lastu" skakaće dvadesetak mladića, a događaj počinje u 17.00 časova.

Manifestacija Ljeto na Vrbasu, koja se ove godine održava 73. put, traje do 31. jula i obogaćena je sportskim, muzičkim, adrenalinskim i kulturno-zabavnim aktivnostima.

Izmjena u režimu odvijanja u saobraćaju

Danas u vremenu od 10.00 do 20.00 časova biće obustavljen saobraćaj, na način da se zauzme jedna (istočna) saobraćajna traka u Ulici cara Lazara, od kružnog toka (od Ulice Mirka Kovačevića) do Gradskog mosta, preko Gradskog mosta i u Ulici Patre, od Gradskog mosta do kružnog toka.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a.

RTRS

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Tagovi :

izmjene saobraćaja

Banjaluka

saopštenje

MUP Republike Srpske

Banjalučka lasta

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