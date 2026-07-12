Jevtić: Srbi u lancu Trampove zaštite hrišćana

Profesor Miroljub Jevtić smatra da je borba za prava Srba na Kosmetu i u BiH postala karika u lancu zaštite hrišćana američkog predsjednika Donalda Trampa, nakon što je njegov savjetnik za duhovna pitanja pastor Mark Berns bratunačke i kosmetske stradalnike označio žrtvama.

On je ukazao da je Tramp poseban naglasak stavio na borbu za očuvanje hrišćanstva, te da je u tom smislu lani potpisao izvršnu uredbu "Iskorjenjivanje antihrišćanske pristrasnosti".

"Time je formirana radna grupa čiji je zadatak da istraži slučajeve diskriminacije hrišćana u federalnim institucijama, a jedan od glavnih inicijatora za donošenje ovih odluka je pastor Berns", rekao je Jevtić, koji je urednik časopisa "Politikologija religije".

Podsjetio je da je Berns sa Njegovom svetosti patrijarhom srpskim Porfirijem prisustvovao 4. jula pomenu u Bratuncu za ubijenih 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine.

"Zatim su skupa obišli Pećku patrijaršiju, Dečane i Gračanicu. Berns je bratunačke i kosovske stradalnike označio kao žrtve", rekao je Jevtić.

Naveo je da je njegova čitava karijera građena na temi džihada iz koje se kao naučna disciplina rodila nauka "Politikologija religije".

"Moje proučavanje džihada se svodilo na upozorenje da SDA Alije Izetbegovića i Rijaset islamske zajednice pripremaju rat za razbijanje SFRJ i da su oni odgovorni", naveo je Jevtić, koji posljednjih godina obavlja dužnost ambasadora Srbije u Kongu.

On je naglasio da je organizovani zločinački poduhvat postojao, ali da ga nije načinila Srbija, nego muslimani.

Jevtić je naveo da posljednji broj časopisa "Politikologija religije" može da posluži za reviziju haškog procesa, gdje bi došlo do preinačenja presude.

"Udruženi zločinački poduhvat je postojao, ali njega su organizovali SDA i rukovodstvo Rijaseta, a ne Srbi i /Slobodan/ Milošević. Prema tome, Miloševića, /Ratka/ Mladića i /Radovana/ Karadžića treba rehabilitovati, a u zatvor poslati tadašnji vrh SDA i Rijaseta", rekao je Jevtić u intervjuu za "Politiku".

Na pitanje da li je njegova ideja ostvariva, Jevtić je naveo da je to, prije svega, stvar procedure, tačnije, Statuta Haškog tribunala.

"Ako se dokaže da je polazna osnova bila pogrešna, onda je, valjda, logično da se može ispraviti. Ne vidim smisao suda koji, ako dobije dokaze da pretpostavljeni ubica nije kriv, neće osloboditi nevinog. Siguran sam da je to uz pomoć dobronamernih i prijatelja moguće", rekao je Jevtić, prenosi Srna