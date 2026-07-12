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„Dinosaurus“ se oteo kontroli: Uletio u publiku

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 11:31

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Диносаурурс Индонезија
Foto: Telegram/ Sputnik Srbija

Snimak sa nadzorne kamere sa predstave na stadionu Kanjuruhan u Indoneziji postao je viralan nakon što se maskota dinosaurusa neočekivano udaljila sa bine i krenula ka publici.

Ovaj trenutak je nakratko izazvao paniku među posetiocima koji su stajali iza zaštitne ograde.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

dinosaurus

Indonezija

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